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توك شو

ما قولنا خلاص.. إعلامية تغني على الهواء وتوجه رسالة خاصة إلى عمرو دياب

السبت 20/فبراير/2021 - 02:44 م
الاعلامية مها بهنسي
الاعلامية مها بهنسي
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فرح علاء الخولي
قالت الاعلامية مها بهنسي، إن الفنان عمرو دياب حالة غنائية استثنائية، معقبة: "ملائكته دايما حاضرين اثناء الحديث عنه في اي حوار سواء اعلامي او غير اعلامي"، لافتة الي انه حالة فردية ناجحة.

ووجهت مها البهنسي تحية خاصة للفنان عمرو دياب، موضحة انها من اشد معجبي الهضبة مع الفنان محمد منير.

جاء ذلك خلال حوارها مع الفنان محمد الالفي، في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، وقال الفنان علي الالفي إن عمرو دياب ومحمد منير وانغام "هم فنانين كبار على الساحة الغنائية" ويليهما من الجيل الجديد تامر حسني وشيرين وغيرهم من الفنانين.

وغنت مها بهنسي على الهواء في دويتو مع الالفي اغاني لعمرو دياب، ومنها اغنية: "بعد ما قولنا خلاص".
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