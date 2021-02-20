نشرة الحوادث.. مفاجآت في قضية سفاح الجيزة وشهادة تميم يونس.. وتامر أمين أمام القضاء

نشر موقع "صدى البلد"، عدة أخبار من ساعات الصباح الأولى متعلقة بقضايا الرأي العام وتحقيقات القضايا الشهيرة.





وقال المخرج تميم يونس في التحقيقات: "أنا كنت متجوز من ناهد أحمد وهي كانت زوجتي السابقة في سنة 2004، واتعرفت على الدكتور باسم سمير في بيت أهلها عشان هو صديق عائلتها، وأوقات كنا نتقابل في منزلهم مع زوجته وأولاده، وفي عام 2005 تعرضت لمشاكل صحية في أسناني وتواصلت معه لطبيعة عمله كطبيب أسنان مشهور.





حددت محكمة جنح مدينة نصر، جلسة 20 مارس المقبل، لمحاكمة الإعلامى تامر أمين بتهمة سب وقذف الشعب المصرى وإهانته، في الجنحة المباشرة التى تقدم بها المستشار أشرف ناجى ضده بعد الحلقة التى شهدت تجاوز ضد الشعب المصرى.





وقال ممثل النيابة العامة في أولى جلسات المحاكمة، إن قذافى فراج سفاح الجيزة قتل المجني عليها نادين السيد عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بعد استدراجها إلى مكان الجريمة لحل خلافهما ووعدها بالزواج، وخنقها، إلى أن تأكد من مفارقتها الحياة، وحفر قبرها بحجرة بذات المسكن.





وشمل قرار المحكمة أسماء كل من "محمد إمام، محمود عز الدين يعقوب، محمود محمد ربيع، أسعد شحاتة، عبد الله شحاتة، محمد عبد الله محمد، عبد الله سامى محمد، أحمد ، أحمد محمد يوسف، شعبان رشوان، أسامة محمد، حسام ابراهيم، محمد عبد الله، أسامة محمد كمال، محمد طلعت، إسماعيل على أحمد، عبد الرحمن يوسف، محمود صلاح، جهاد محمود صلاح، أحمد على، محمود السيد، هانى عبد العاطى"، حيث كانت الدائرة 5 إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، قررت إدراج عبد الله شحاتة، مستشار الرئيس المعزول، و20 آخرين من عناصر اللجان النوعية على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.





أحالت النيابة العامة، مندوب مبيعات بشركة اتصالات عالمية شهيرة إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه باستغلال ثغرة في النظام الإلكتروني للاستيلاء على هواتف الشركة عبر عمليات بيع وهمية، وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم بصفته، موظفًا عامًّا "مندوب مبيعات بشركة اتصالات عالمية شهيرة التي تساهم شركة إتصالات شهيرة في رأسمالها"، استولی بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عمله، وذلك بأن استولى على عدد 23 هاتف محمول المقدرة قيمتها بمبلغ 146720 جنيها، وكان ذلك حيلة بأن استغل ثغرة بالنظام الإلكتروني للشركة تتيح له إجراء خصم نقدي على مبيعات الشركة دون إثبات رقم أو بيانات المشتري لها.



