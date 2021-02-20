الرئيس السيسي يوجه كلمة مهمة عن أفريقيا في اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم الدستورية: الوضع الراهن يحتم علينا التعامل مع التحديات

وأشار إلى أن اجتماع القاهرة رفيع المستوى رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية فى ظل غير عادية عمت دول العالم فى إفريقيا مثل باقى دول العالم فى تداعيات جائحة كورونا.

وتابع أن الوضع الراهن يحتم علينا التفكر والتدبر بصورة جماعية فى كيفية التعامل مع التحديات الناشئة عن الجائحة من منظور قانونى ودستورى إلى جانب التحديات على رأسها التعاون لمكافحة الإرهاب.

وأضاف أن هذه الخطوات انعكست إيجابا على جودة هذه الخدمات في مجالات متعددة، وتشجيع القطاع الخاص على ذلك التحول الرقمي.









وأوضح أن أفريقيا مثل باقي دول العالم تواجه العديد من الصعوبات في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا.