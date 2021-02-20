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الرئيس السيسي يوجه كلمة مهمة عن أفريقيا في اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم الدستورية: الوضع الراهن يحتم علينا التعامل مع التحديات

السبت 20/فبراير/2021 - 06:54 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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ياسمين القصاص

الرئيس السيسي يوجه كلمة مهمة عن أفريقيا في اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم الدستورية



أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في خبر عاجل، بأن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه كلمة لاجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية.


وأعرب " السيسى"، خلال كلمته باجتماع القاهرة رفيع المستوى رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية والتى أذاعتها فضائية اكسترا نيوز ، عن تمنياته بنجاح اجتماعهم التحضيرى اليوم وتطلعه لرؤيتهم عند حضورهم اجتماعهم الخامس رفيع المستوى.


وأوضح أن عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر تمثل تحديا كبيرا أيضا في دول القارة الأفريقية، والتي سيكون عليها مواجهة هذا التحول الذي سينعكس عاجلًا على النظام التجاري الدولي بصورة من شأنها التأثير سلبًا على تلك الدول، التي لا تتخذ إجراءات عملية لتحقيق هذا التحول، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية.


وأشار إلى أن اجتماع القاهرة رفيع المستوى رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية فى ظل غير عادية عمت دول العالم فى إفريقيا مثل باقى دول العالم فى تداعيات جائحة كورونا.

وتابع أن الوضع الراهن يحتم علينا التفكر والتدبر بصورة جماعية فى كيفية التعامل مع التحديات الناشئة عن الجائحة من منظور قانونى ودستورى إلى جانب التحديات على رأسها التعاون لمكافحة الإرهاب.

وأضاف أن هذه الخطوات انعكست إيجابا على جودة هذه الخدمات في مجالات متعددة، وتشجيع القطاع الخاص على ذلك التحول الرقمي. 


وأوضح أن أفريقيا مثل باقي دول العالم تواجه العديد من الصعوبات في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا.


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