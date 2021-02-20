أخبار الفن.. تفاصيل التحرش بـ بدرية طلبة.. وخطوبة محمود الخيامي

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتي:

نشر الملحن محمود الخيامي، صورًا عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، من حفل خطبته الذي تم مؤخرًا على فتاة من خارج الوسط الفني.

توصل موقع «صدى البلد» إلى الحساب الشخصي للشخص المتحرش بالفنانة بدرية طلبة، التي قامت في الساعات القليلة الماضية بفضحه عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

فاجأت الفنانة بدرية طلبة جمهورها ومتابعيها، بحذف منشور فضح المتحرش بها، الذي سبق ونشرته قبل ساعات عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

تدهورت حالة والدة الإعلامية رضوى الشربينى، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، الأمر الذى استدعى دخولها غرفة رعاية مركزة ووضعها على جهاز تنفس صناعى .





نشرت الفنانة مي عمر، منشورًا لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علقت به على مشاركتها في مسلسل «لؤلؤ» بعد عرض آخر حلقاته، وحالة الجدل التي سادت على السوشيال ميديا.





أثارت الفنانة رانيا يوسف، حالة كبيرة من الجدل بعد حلقتها أمس ببرنامج «ليلة الخميس» عبر قناة mbc مصر الفضائية، بعد تصريحها برفض الزواج، وتفضيلها للحب بدون زواج.