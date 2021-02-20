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أخبار البلد

إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك تحتفل بسيامة كاهن جديد وترقية اثنين لدرجة القمصية

السبت 20/فبراير/2021 - 11:39 م
إيبارشية طيبة للأقباط
إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك تحتفل بالسيامة الكهنوتية
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سامح سلام
احتفلت إيبارشية طيبة، برئاسة الأنبا عمانوئيل بمنح الرتبة القمصية للأب يوسف أقلاديوس والأب أثناسيوس حنين والسيامة الكهنوتية للشماس هاني معطي، بحضور مجموعة من الأباء الكهنة والرهبان والراهبات وشعب الكنيسة.

شارك في صلاة الذبيحة الإلهية والاحتفالية والسيامات لمختلف الدرجات الكهنوتية الأحبار الأجلاء نيافة الأنبا كيرلس وليم مطران إيبارشية أسيوط ونيافة الأنبا مكاريوس توفيق المطران الشرفي لإيبارشية الإسماعيلية ونيافة الأنبا توما حبيب مطران إيبارشية سوهاج .

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بدأت الاحتفالية بموكب كبير في مقدمته كانت شارة الصليب المقدس ويليها الشمامسة والآباء الكهنة والرهبان ثم الأباء الأساقفة الأجلاء، أستهلت السيامات بمنح الأبن المبارك أشرف فاروق الدرجة الأناغنسطية وهي أولي الدرجات الشماسية للوصول للسيامة الكهنوتية .

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وبعدها بدأت مراسم السيامة الكهنوتية للشماس الأنجيلي هاني معطي بأسم الأب يوحنا معطي، وبعدها احتفلت إيبارشتي طيبة وأسيوط  ونيافة الأنبا عمانوئيل ونيافة الأنبا كيرلس ورعيتي الشهيد العظيم مارجرجس ورئيس الملائكة ميخائيل بحصول كل من الأب الفاضل يوسف إقلاديوس والأب الفاضل أثناسيوس حنين علي الدرجة القمصية.

وأكد نيافة الأنبا كيرلس وليم علي عظم فضيلة المحبة في المسيحية وأهمية تنوع المواهب لخدمة الرب والكنيسة، وعقب انتهاء الاحتفالية قدم الأباء المحتفي بهم كلمات عبروا فيها عن شكرهم وتقديرهم للجميع سواء الذين شاركوهم مسيرة خدمتهم وأعدادهم لها  او الذين شاركوهم في هذه المناسبة المباركة والسعيدة.

وفي النهاية تم تقديم هدايا تذكارية للأحبار الأجلاء وللمحتفي من الأباء القمامصة والأب الكاهن والشماس، ومن المشاركين في الااحتفالية الأب بيشوي رسمي مدير الكلية الأكليريكية بالمعادي وعدد من الأباء الكهنة والشمامسة، كما حضر الاحتفالية الأب الفاضل كمال وليم الفرنسيسكاني وعدد من الأباء الرهبان الفرنسيسكان.

كان نيافة الأنبا توما مطران سوهاج للأقباط الكاثوليك قد استقبل في وقت سابق اليوم المجلس الرعوي لكنيسة السيدة العذراء، بقرية الشيخ زين الدين والسوالم، وبعض من أبناء الرعية.

ضم وفد كنيسة السيدة العذراء بقرية الشيخ زين الدين والسوالم الأب فريد فايز، والأب ويلسن من رهبنة الآباء الافريكان، حيث قدم الوفد التهنئة لنيافة المطران بمناسبة سيامته الأسقفية، حيث رحب بهم وقام بالتعرف عليهم، ووعد بقيامه بزيارة رعوية لأبناء الرعية. 

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