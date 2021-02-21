تجديد عقد ساسي للزمالك بـ التيشرتات.. الجماهير تفكر في حل أزمات أنديتها

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن اقتراح جماهير الزمالك بشراء تيشيرتات، فرجاني ساسي، لتوفير الموارد المالية، التي قد تسهل مهمة التجديد للنجم التونسي، فكرة جيدة لكنها حالمة.





وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد» أن جماهير الزمالك تستحق الإشادة على تفكيرها لدعم موارد النادي الذي يمر بأزمة مالية.





وأشار حتحوت، إلى أن فكرة دعم الجماهير لصفقة فرجاني ساسي، تعد حلما، خاصة وأن الزمالك لا يمتلك "ستور" خاص به لبيع قمصانه بجانب أن النادي سيصبح مجبرا على بيع التيشيرتات بمقر النادي، لذلك فجماهير الزمالك في باقي المحافظات ستجد صعوبة في الحصول عليه.