متحرميش نفسك .. طريقة صحية لإعداد أطباق المكرونة

تعشقين تناول أطباق المكرونة ولا تقدرين السيطرة على شهيتك خاصة أثناء اتباع ريجيم لإنقاص الوزن يمكنك إعدادها بطريقة جديدة وصحية ومذاق مختلف وسعرات أقل.













إليكِ طرق مختلفة لإعداد أطباق المكرونة وفقًا لموقع "برايت سايد":





المقادير لتحضير المكرونة









خطوات الإعداد:



سخني الفرن مسبقًا إلى 150 درجة مئوية.



قومى بغلي السباجيتي وحافظي على الماء ساخنًا.

تمزج الطماطم والفلفل الحار والثوم وزيت الزيتون والملح.

استخدمي الخلاط لخلط جميع المكونات حتى تصبح ناعمة.



استخدمي مقشرة جوليان لتقطيع الكوسة إلى شرائط. بالسكين.



يقطع اللب الناعم من الكوسة وندمجها مع السباجيتي المطبوخة.



يضاف الماء المغلي، ويترك بعد طهي المكرونة جانبًا لمدة 3 دقائق.

يصفي الماء وترش المكرونة بعصير الليمون وتمزج مع القشر.



أضيفي صوص الفلفل الحار



يمكنك تزيين المكرونة بقليل من البقدونس قبل التقديم.





المصدر ..برايت سايد







1/2 كوب زيت زيتون2-3 طماطم مجففة1 حبة فلفل أحمر طويل ، مقشرة4 فصوص ثوم صغيرةملح(400 جم) من السباجيتي1 ثمرة كوسة صغيرة1/2 ليمونه (عصير وقشر)