رسائل طمأنة من وزارة الصحة للمواطنين.. مفاجأة لكبار السن.. آخر تطورات التأمين الصحي الشامل.. والإعلان عن وصول جرعات من لقاح استرازينيكا قريبا









عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، بشأن مستجدات كورونا، وأكدت خلاله أنه جار تشغيل برنامج التأمين الصحي الشامل في عدد من المحافظات، ويتم حاليا عمل خطة لإطلاقه في 5 محافظات أخرى، لافتة إلى أن الوزارة انتهت من تطعيم الأطقم الطبية ورجل الأمن من الجيش والشرطة بلقاح كورونا، وأن الوزارة بصدد استلام عدد كبير من الجرعات الأسبوع المقبل للبدء في تطعيم كبار السن باللقاح، مشيرة إلى أننا بصدد استقبال جرعات كبيرة من لقاح سينوفارم أيضا خلال الأسبوع الجاري.





وقالت الدكتورة هالة زايد، إنه سوف يتم استلام حوالى 8.6 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا خلال الشهر الجاري، من خلال "تحالف الجافي"، وسوف تأتى تلك الشحنات بشكل متتالى، منوهة إلى أن تلك الجرعة من استرازنيكا تعتبر شحنات الربع الأول من هذا العام.









وأضافت وزيرة الصحة، أنه يتم استلام 8.6 مليون جرعة من أصل 40 مليون جرعة يتم استلامها خلال 2021 من التحالف العالمي للقاحات الجينية، لافتة إلى أن الدولة المصرية سوف تقوم باستلام اللقاحات التى أقرتها اللجنة العلمية للدولة، مكملة أنه بالرغم من وجود نقص في تلك اللقاحات ولكن مصر كانت أول دولة أفريقية تستلم تلك اللقاحات.









بينما كشفت هالة زايد، أن الوزارة تعاقدت على 100 مليون جرعة منها 40 مليون جرعة من التحالف الدولى للقاحات، ومن المقرر أن يمدنا بملايين من الجرعات خلال الفترة المقبلة.









وذكرت أن الوزارة تعمل على إنهاء عدة مشروعات، وكانت بصدد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المستشفيات الأسبوع الماضي وانطلاق منظومة التآمين الصحي الشامل في عدد من المحافظات، وكانت المرحلة الأولى منها في الإسماعيلية وجنوب سيناء والأقصر.









وأضافت أنها قامت بعمل زيارة متابعة أمس، السبت، بالإسماعيلية للتأكد من سير منظومة التأمين الصحي الشامل، معقبة: "لازم أباشر بنفسي"، ويجب تسريع معدلات التنفيذ والانتهاء من الاستعدادات للمرحلة الثانية، وتم ذلك من خلال عدة قرى بالمحافظة.









وأكدت أن الشغل المؤسسى فى اللجنة العلمية بداية من تشكيل اللجنة من أساتذة وأطباء على مستوى عال من جميع الجهات التابعة للدولة، والذى نتج عنه تطبيق الخبرات العميقة على جميع التخصصات الإكلينيكية فى مصر.











وأشارت إلى أن الأطباء تلقوا الجرعات ولم يتم رصد أى حالات مضاعفات صحية غير متوقعة، لافتة إلى أن المواطنين سيبدأون التسجيل على الموقع الإلكترونى بداية من الأسبوع المقبل.









وقالت إن الدكتور حسام حسنى قاد مجموعة عمل من خيرة أطباء مصر لوضع بروتوكولات للمريض المصرى وتحديثها ، بشكل أثار استحسان كل الأوساط العملية.









وأضافت أن الدكتور حسام حسنى كان حريصا على النشر العلمى طول جائحة كورونا، منو هة إلى أنه سيتم البدء في تلقي طلب المواطنين للحصول على لقاحات كورونا، الأسبوع المقبل، موضحة أن مصر ستتسلم شحنة جديدة من اللقاحات، خلال ساعات.









ووجهت الشكر للجنة العلمية لمكافحة كورونا على ما بذلوه من مجهودات في مكافحة الوباء، لافتة إلى أن مصر ستعطي المزيد من الفرص لأكثر من لقاح.









وأشارت إلى وصول شحنة للقاحات كورونا خلال الساعات القادمة، على أن يتم تسجيل طلبات الراغبين في أخذ اللقاحات من الفئات الأولى، الأسبوع القادم، وعلى رأسهم كبار السن.



