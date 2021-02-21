ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

رسائل طمأنة من وزارة الصحة للمواطنين.. مفاجأة لكبار السن.. آخر تطورات التأمين الصحي الشامل.. والإعلان عن وصول جرعات من لقاح استرازينيكا قريبا

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:00 م
الدكتورة هالة زايد،
الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان
Advertisements
فرح علاء الخولي


عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، بشأن مستجدات كورونا، وأكدت خلاله أنه جار تشغيل برنامج التأمين الصحي الشامل في عدد من المحافظات، ويتم حاليا عمل خطة لإطلاقه في 5 محافظات أخرى، لافتة إلى أن الوزارة انتهت من تطعيم الأطقم الطبية ورجل الأمن من الجيش والشرطة بلقاح كورونا، وأن الوزارة بصدد استلام عدد كبير من الجرعات الأسبوع المقبل للبدء في تطعيم كبار السن باللقاح، مشيرة إلى أننا بصدد استقبال جرعات كبيرة من لقاح سينوفارم أيضا خلال الأسبوع الجاري.


وقالت الدكتورة هالة زايد، إنه سوف يتم استلام حوالى 8.6 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا خلال الشهر الجاري، من خلال "تحالف الجافي"، وسوف تأتى تلك الشحنات بشكل متتالى، منوهة إلى أن تلك الجرعة من استرازنيكا تعتبر شحنات الربع الأول من هذا العام.


وأضافت وزيرة الصحة، أنه يتم استلام 8.6 مليون جرعة من أصل 40 مليون جرعة يتم استلامها خلال 2021 من التحالف العالمي للقاحات الجينية، لافتة إلى أن الدولة المصرية سوف تقوم باستلام اللقاحات التى أقرتها اللجنة العلمية للدولة، مكملة أنه بالرغم من وجود نقص في تلك اللقاحات ولكن مصر كانت أول دولة أفريقية تستلم تلك اللقاحات.


بينما كشفت هالة زايد، أن الوزارة تعاقدت على 100 مليون جرعة منها 40 مليون جرعة من التحالف الدولى للقاحات، ومن المقرر أن يمدنا بملايين من الجرعات خلال الفترة المقبلة.


وذكرت أن الوزارة تعمل على إنهاء عدة مشروعات، وكانت بصدد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المستشفيات الأسبوع الماضي وانطلاق منظومة التآمين الصحي الشامل في عدد من المحافظات، وكانت المرحلة الأولى منها في الإسماعيلية وجنوب سيناء والأقصر.


وأضافت أنها قامت بعمل زيارة متابعة أمس، السبت، بالإسماعيلية للتأكد من سير منظومة التأمين الصحي الشامل، معقبة: "لازم أباشر بنفسي"، ويجب تسريع معدلات التنفيذ والانتهاء من الاستعدادات للمرحلة الثانية، وتم ذلك من خلال عدة قرى بالمحافظة.


وأكدت أن الشغل المؤسسى فى اللجنة العلمية بداية من تشكيل اللجنة من أساتذة وأطباء على مستوى عال من جميع الجهات التابعة للدولة، والذى نتج عنه تطبيق الخبرات العميقة على جميع التخصصات الإكلينيكية فى مصر. 


وأشارت إلى أن الأطباء تلقوا الجرعات ولم يتم رصد أى حالات مضاعفات صحية غير متوقعة، لافتة إلى أن المواطنين سيبدأون التسجيل على الموقع الإلكترونى بداية من الأسبوع المقبل.


وقالت إن الدكتور حسام حسنى قاد مجموعة عمل من خيرة أطباء مصر لوضع بروتوكولات للمريض المصرى وتحديثها ، بشكل أثار استحسان كل الأوساط العملية.


وأضافت أن الدكتور حسام حسنى كان حريصا على النشر العلمى طول جائحة كورونا، منوهة  إلى أنه سيتم البدء في تلقي طلب المواطنين للحصول على لقاحات كورونا، الأسبوع المقبل، موضحة أن مصر ستتسلم شحنة جديدة من اللقاحات، خلال ساعات.


ووجهت الشكر للجنة العلمية لمكافحة كورونا على ما بذلوه من مجهودات في مكافحة الوباء، لافتة إلى أن مصر ستعطي المزيد من الفرص لأكثر من لقاح.


وأشارت إلى وصول شحنة للقاحات كورونا خلال الساعات القادمة، على أن يتم تسجيل طلبات الراغبين في أخذ اللقاحات من الفئات الأولى، الأسبوع القادم، وعلى رأسهم كبار السن.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: تعاقدنا على 40 مليون جرعة من لقاح كورونا.. فيديو

وزيرة الصحة تطمئن الشعب من لقاح كورونا: الموضوع أمان.. وجربته بنفسي "فيديو"

الصحة: الدولة المصرية وفرت مراكز تطعيم فى 27 محافظة لتناول لقاحات كورونا

الصحة: بدء تطعيم لقاح كورونا لـ الأطقم الطبية.. وهذا موعد توزيعه بالمستشفيات

أستاذ اقتصاديات الصحة: 3 لقاحات تتم دراستها و«سينوفارم» تم اعتماده

8 ملايين جرعة.. وصول أكبر شحنة لقاحات كورونا إلى مصر خلال أيام

ترشيحاتنا

البكاء إلى هتاف.. كيف غير الرئيس السيسي حياة 8 أسر سكندرية في أسبوعين

أنا حمار ومبفهمش .. مخرج «حلوة الدنيا سكر» يعتذر عن عدم استكمال المسلسل

بعد إسقاط ليفربول.. أنشيلوتي يكشف سر إيقاف خطورة محمد صلاح

وزيرة الصحة تعلن وصول شحنة لقاحات كورونا جديدة وتخصيصها لكبار السن

هداف الهلال السعودي لـ صدى البلد: أحلم بتمثيل منتخب مصر

في عيد ميلادها .. شاهد إطلالات ملفتة لـ زوجة محمد زيدان

Advertisements

الكاف يوافق على حضور الجماهير مباراة سيمبا والأهلي رسميا

مفاجأة في قضية الطبيب المتحرش .. مهاجم منتخب مصر تعرض للتحرش الجنسي وضرب الطبيب علقة موت .. خاص

الجائحة أوشكت على الانتهاء.. رئيس لجنة مكافحة كورونا يطمئن المواطنين

أيامه معدودة.. شوبير يلمح إلى رحيل لاعب جديد عن بيراميدز

انتهاء علاقة تامر أمين بـ الإعلام.. وشرط وحيد للعودة .. التفاصيل الكاملة

سؤال وجواب.. ما هي خطوات تسجيل شقتك في الشهر العقاري وعقوبات المتخلفين؟

خصصه لغير القادرين ببلدته .. حكم قضائي بتعويض أحمد موسى بـ 300 ألف جنيه من تامر حبيب

البكاء إلى هتاف.. كيف غير الرئيس السيسي حياة 8 أسر سكندرية في أسبوعين

بعد إسقاط ليفربول.. أنشيلوتي يكشف سر إيقاف خطورة محمد صلاح

أنا حمار ومبفهمش .. مخرج «حلوة الدنيا سكر» يعتذر عن عدم استكمال المسلسل

وزيرة الصحة: دفعات من لقاح فيروس كورونا تصل مصر خلال ساعات

تحرك عاجل من وزير الرياضة.. القصة الكاملة لأزمة بعثة الزمالك فى السنغال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت.. شاهد إطلالة زوجة محمد زيدان في حفل عيد ميلادها

الخلاف بين الأمير هاري وشقيقه ويليام يشتعل مجددًا والسبب "إهانة للملكة"

تعرف على العوامل المساعدة لنجاح عملية الحقن المجهري