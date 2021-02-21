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محافظات

وزير الرى ومحافظ بورسعيد يشهدان مشروع تبطين ترعة التينة بتكلفة 76 مليون جنية

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:08 م
مشوع تبطين الترع
مشوع تبطين الترع
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كتب محمد الغزاوى
شهد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الأحد، مشروع تبطين ترعة التينة، وذلك لدعم وتنمية المشروعات الزراعية القائمة جنوب محافظة بورسعيد.

أكد الوزير أن تبطين ترعة التينة جاء استجابة للأهالي، وضمانًا لوصول مياة الري الي الأراضي الزراعية بشكل منتظم، مؤكدًا أن المشروع يحقق عدالة توزيع المياة، وأشار الي أن التبطين وفر زيادة في مساحة الأرض من 20 الى 30٪.

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من جانبه، أكد محافظ بورسعيد أنه لن يتم السماح بالاستزراع السمكي بالمنطقة، وأكد أن الدولة تقدم كل الدعم للمزارعين، مؤكدًا أن هناك حملات للرقابة علي التزام المزارعين.

تبلغ مساحة الترعة 19.750 كيلو متر، ويبلغ زمام الترعة 22100 فدان، وتبلغ تكلفة المشروع 76 مليون جنيه.
وزير الرى ومحافظ بورسعيد يشهدان مشروع تبطين ترعة التينة بتكلفة 76 مليون جنية
وزير الرى ومحافظ بورسعيد يشهدان مشروع تبطين ترعة التينة بتكلفة 76 مليون جنية
وزير الرى ومحافظ بورسعيد يشهدان مشروع تبطين ترعة التينة بتكلفة 76 مليون جنية
وزير الرى ومحافظ بورسعيد يشهدان مشروع تبطين ترعة التينة بتكلفة 76 مليون جنية
وزير الرى ومحافظ بورسعيد يشهدان مشروع تبطين ترعة التينة بتكلفة 76 مليون جنية
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