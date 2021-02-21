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مرأة

نشرة المرأة و الصحة .. مشروبات ترفع المناعة .. كيف تحمي نفسك من فيروس نيباه

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:01 م
صدى البلد
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هاجر هانئ
نشر موقع «صدى البلد» اليوم، الأحد، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

لا غنى عن الخضراوات الورقية وإدخالها إلى نظامك الغذائي لكنه في المقابل يهمل الكثيرون تناولها فتعد الخضراوات الورقية الأكثر غنى بمضادات الأكسدة بجانب كونها مصدرا عاليا من الكالسيوم، إليك أكثر الخضراوات الورقية قيمة غذائية ادخليها لنظامك الغذائي اليومي يقدمها موقع بولد سكاي الهندي.

يعد فيروس نيباه. أحد أكثر الأمراض التي تنقلها الفيروسات فتكًا ويمكن أن يتراوح معدل الوفيات بين 75 في المائة إلى 100 في المائة.

بعد المخاوف من فيروس نيباه والذى ظهر مؤخرا فى الصين هل هو بالفعل أخطر من فيروس كورونا، وكيف تحمي نفسك من الإصابة، وكيف ينتقل إلى البشر.

حرصت زوجة لاعب كرة القدم محمد زيدان، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" صورًا من خلال الاحتفال بعيد عيد ميلادها وسط مجموعة من الأصدقاء.

نتعرض خلال فصل الشتاء للشعور بـ البرد الشديد حتى اذا ارتدينا طبقات متعددة من الملابس وجلسنا داخل المنزل وفعلنا كل ما بوسعنا إلا ان الشعور بالبرد يظل مستمرا خاصة فى ايام الموجات الباردة ودرجات الحرارة شديدة الانخفاض.

حذرت الارصاد الجوية من موجة البرد والسقيع التى تنتاب البلاد خلال الفتر ة القادم لذا من المهم الاهتمام بصحتنا وتناول المشروبات والاطعمة التى تساعد على تقوية المناعة بجانب التدفئة.



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