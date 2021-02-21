نائب: بيان وزارة الإعلام حول إساءة تامر أمين للصعيد مؤسف ومرفوض

وصف النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة إدكو بمحافظة البحيرة، البيان الذى أصدرته وزارة الدولة للإعلام حول الإساءة البالغة التى وجهها الإعلامى تامر أمين لأبناء وشباب وأطفال وسيدات الصعيد بـ"المؤسف".









وقال "زين الدين"، فى بيان له أصدره اليوم، الأحد، إن "وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل كان يجب عليه أن يتدخل ويتضامن مع جماهير صعيد مصر ولكن وجدناه يصدر بيانًا أدى إلى زيادة حالة الاحتقان لدى جماهير الصعيد، خاصة أن الوزارة طالبت فى بيانها المصريين بالتوقف من التصعيد ومطالبتها أبناء الصعيد بالهدوء وتجاوز الأمر".









وطالب وزير الدولة للإعلام بأن يتفرغ للرد على تقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب الذى تضمن العديد من المخالفات المالية والإدارية التى ارتكبها أسامة هيكل، خاصة الأموال التى تحصل عليها من خلال جمعه فى منصبى وزير الدولة للإعلام ورئاسته لمدينة الإنتاج الإعلامى بالمخالفة للدستور الذى أقسم على احترامه، إضافة إلى جمعه بين منصبيه كرئيس للجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب السابق ورئاسته أيضا لمدينة الإنتاج الإعلامى.









وأكد أن "هيكل" تهرب من مطالبة الأغلبية الساحقة من أعضاء مجلس النواب برد هذه المبالغ ولا يزال مستمرًا فى عدم رد أموال الدولة التى حصل عليها من منصبيه.









وأعلن النائب محمد عبد الله زين رفضه بشكل قاطع لبيان وزارة الدولة للإعلام، معلنًا تضامنه التام مع جميع زميلاته وزملائه أعضاء البرلمان فى اتخاذ جميع الإجراءات القضائية والقانونية ضد تامر أمين حتى يكون عبرة لغيره ممن يحاولون الإساءة لجماهير الصعيد وكل الشعب المصرى العظيم.