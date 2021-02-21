تعرف على قصة شعار بنتلي وسر أجنحته المتغيرة

قرر ولتر أوين بنتلي بعد الحرب العالمية الأولى ، نقل نشاطه من صناعة محركات الطائرات الى صناعة السيارات الرياضية الفاخرة، وفى عام 1919، تم تاسيس الشركة باسم بنتلي موتورز ليمتد في كريكلوود، شمال لندن.

وأصبحت بنتلي موتورز معروفة على نطاق واسع، منذ هذه الفترة بفوزها بسباق Hours of Le Mans 24 ساعة من لي مانز في أعوام 1924 و1927 و1928 و1929 و1930 ، و يقع المقر الرئيسي للشركة في كرو بإنجلترا .

وقرر ولتر أوين فور انطلاقه الى عالم السرعة أن يحتفظ بجزء من الإرث الجوي المتفوق عبر تزيين مقدمة سياراته بشعار يتألف من جناحين يحيطان بالحرف B اللاتيني والذي يرمز الى أول حرف من كلمة بنتلي.

ويعتبر عدد الريَش في كل جناح من جناحي شعار بنتلى يختلف بين طراز وآخر ، وهذا امر حير خبراء السيارت ، حيث قال البعض ان هذا يرمز الى سعة المحرك والبعض الاخر الى سنة الانتاج .

والجدير بالذكر ان شركة رولز رويس قامت بشراء شركة بنتلي في عام 1931 ثم إلى حالة الاستحواذ في عام 1971،حيث إضطرت شركة رولز رويس نفسها إلى الإستحواذ وقامت حكومة المملكة المتحدة بتأميم الشركة - فقُسمت إلى شركتين وهما قسم الطيران رولز رويس بي أل سي وقسم السيارات رولز رويس موتورز ليمتد، احتفظت رولز رويس موتورز ليمتد بتقسيم بنتلي الفرعي.

وتم بيع رولز رويس موتورز لاحقًا إلى مجموعة التكتل الهندسي فيكرز وفي عام 1998 باع فيكرز شركة رولز رويس لشركة فولكس فاجن إيه جي.