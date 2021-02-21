بعد وقف تامر أمين شهرين| تعرف على العقوبات التأديبية بالقانون

يبدو أن أزمة الإعلامى تامر أمين ستظل مستمرة بعد إهانته لأهالى الصعيد والريف ، حينما قال نصا : "«الأهالي في مناطق الريف والصعيد ينجبون أطفالا لا ليلتحقوا بالتعليم بل لينفق الأبناء على آبائهم، وهناك نسبة كبيرة في مناطق الريف و الصعيد بيخلفوا ولاد وبنات، علشان العيال هم اللى يصرفوا على الأب والأم، الولد يوديه ورشة والبنات يشحنوهم على القاهرة علشان يشتغلوا خادمات».









وفى تطور جديد للعقوبات المتلاحقة ضد تامر أمين أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه وفقًا للمادة 211 من الدستور الصادر عام 2014 والمادة (94) من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واللوائح الصادرة تنفيذًا له و بعد التحقيق مع تامر أمين في المخالفات المنسوبة له والممثل القانوني لقناة النهار تقرر تغريم القناة 250 ألف جنيه وإنذارها بسحب الترخيص حال تكرار المخالفات و وقف برنامج آخر النهار والحلقات الخاصة بتامر أمين ومنع ظهوره في وسائل الإعلام لمدة شهرين و إحالة البلاغات المقدمة للمجلس إلى النائب العام.









وينشر "صدى البلد" العقوبات التى قررها المجلس الأعلى للإعلام طبقا للائحة الجزاءات فى القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.









عقوبات الأعلى للإعلام

ونصت المادة 16 من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على أنه يعد استخدام أو السماح باستخدام ألفاظ أو عبارات تحمل سبًا أو قذفًا أو تشهيرًا أو طعنًا في الأعراض أو تحقيرًا من الأفراد أو تشكيكًا في الذمم المالية أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو بالتدليس على الجمهور أو اختلاق وقائع غير صحيحة أو إلغاء اتهامات مرسلة دون دليل أو كانت تنطوي على تهديد أو تؤذي مشاعر الجمهور مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات الآتية او بعضها بحسب ما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:



- لفت النظر.

- الالزام بتقديم اعتذار بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة.

- الإنذار.

- أداء مبلغ مالي لا يزيد مقداره عن مائتين وخمسين ألف جنيه مصري أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.

- منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني لفترة محددة.

- حجب المواقع الإلكترونية غير الشخصية لفترة محددة أو بصفة دائمة.

- حجب المواقع الإلكترونية الشخصية التي يزيد عدد متابعيها عن خمسة آلاف متابع لفترة محددة أو بصفة دائمة.















