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برلمان

تصل للشطب من النقابة.. تعرف على العقوبات التأديبية في القانون بعد إيقاف تامر أمين

الأحد 21/فبراير/2021 - 04:23 م
تامر أمين
تامر أمين
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معتز الخصوصى
تسببت تصريحات تامر أمين ضد أهل الصعيد والريف فى حالة من الغليان بين الصعايدة، الأمر الذى جعلهم لا يتقبلون اعتذاره بعد ما أساء لهم بقوله: «الأهالي في مناطق الريف والصعيد ينجبون أطفالا لا ليلتحقوا بالتعليم، بل لينفق الأبناء على آبائهم، وهناك نسبة كبيرة في مناطق الريف والصعيد بيخلفوا ولاد وبنات علشان العيال هم اللي يصرفوا على الأب والأم، الولد يوديه ورشة والبنات يشحنونهم على القاهرة علشان يشتغلوا خادمات». 

وجاء رد نقابة الإعلاميين سريعا لإحتواء هذه الأزمة حتى لاتتفاقم ، بإصدار قرار بإلغاء تصريح مزاولة المهنة الصادر لـ تامر أمين إبراهيم يوسف بسيوني لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي .

ويعتبر إلغاء تصريح مزاولة المهنة إحدى العقوبات التأديبية التى نص عليها قانون نقابة الإعلاميين ، إلا أن هناك تدرج فى هذه العقوبات طبقا لحجم التجاوز من جانب عضو النقابة.

ويستعرض "صدى البلد" العقوبات التأديبية ضد عضو النقابة المخالف لميثاق الشرف الإعلامى:

العقوبات التأديبية لعضو النقابة المخالف:
1 ـ الإنذار
2 ـ الحرمان من الخدمات النقابية عدا خدمات الرعاية الصحية لمدة لا تتجاوز سنتين.
3 ـ المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنتين.
4 ـ شطب الاسم من جداول النقابة، ولا يترتب عل شطب الاسم من الجدول المساس باستحقاق المعاش.


التظلم خلال 30 يوما من صدور القرار
ومن حق تامر أمين التظلم طبقا لقانون نقابة الإعلاميين ، ويكون التظلم بتقرير يودعه ذوى الشأن أمام مجلس التأديب الاستئنافي خلال ثلاثين يوما من صدور قرار مجلس التأديب الابتدائي.

كما نصت المادة 83 من قانون نقابة الإعلاميين على أنه يترتب على منع الإعلامي مؤقتا من مزاولة المهنة نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين أثناء فترة المنع، ومع ذلك لا يجوز له حضور الجمعية العمومية أو الحصول على أى من الخدمات النقابية عدا خدمات الرعاية الصحية.

ولا يجوز للإعلامي الممنوع من مزاولة المهنة القيام بأي نشاط من الأنشطة الإعلامية، ولو كان ذلك بصفة عارضة أو مؤقتة أو على سبيل الاستضافة، ويعاقب من يخالف ذلك بشطب اسمه نهائيا من الجدول.

ونصت المادة 84 على أنه لا يحول توقف الإعلامي عن مزاولة مهنته بإرادته أو منعه من مزاولتها دون مؤاخذته تأديبيا عن أفعال ارتكبها قبل توقفه أو منعه وذلك خلال السنوات الخمس التالية لتوقفه أو منعه.
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