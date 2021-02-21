تصل للشطب من النقابة.. تعرف على العقوبات التأديبية في القانون بعد إيقاف تامر أمين

تسببت تصريحات

ضد أهل الصعيد والريف فى حالة من الغليان بين

، الأمر الذى جعلهم لا يتقبلون اعتذاره بعد ما أساء لهم بقوله: «الأهالي في مناطق الريف والصعيد ينجبون أطفالا لا ليلتحقوا بالتعليم، بل لينفق الأبناء على آبائهم، وهناك نسبة كبيرة في مناطق الريف و

بيخلفوا ولاد وبنات علشان العيال هم اللي يصرفوا على الأب والأم، الولد يوديه ورشة والبنات يشحنونهم على القاهرة علشان يشتغلوا خادمات».