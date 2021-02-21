تصل للشطب من النقابة.. تعرف على العقوبات التأديبية في القانون بعد إيقاف تامر أمين

تسببت تصريحات تامر أمين ضد أهل الصعيد والريف فى حالة من الغليان بين الصعايدة، الأمر الذى جعلهم لا يتقبلون اعتذاره بعد ما أساء لهم بقوله: «الأهالي في مناطق الريف والصعيد ينجبون أطفالا لا ليلتحقوا بالتعليم، بل لينفق الأبناء على آبائهم، وهناك نسبة كبيرة في مناطق الريف والصعيد بيخلفوا ولاد وبنات علشان العيال هم اللي يصرفوا على الأب والأم، الولد يوديه ورشة والبنات يشحنونهم على القاهرة علشان يشتغلوا خادمات».
وجاء رد نقابة الإعلاميين سريعا لإحتواء هذه الأزمة حتى لاتتفاقم ، بإصدار قرار بإلغاء تصريح مزاولة المهنة الصادر لـ تامر أمين إبراهيم يوسف بسيوني لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي .
ويعتبر إلغاء تصريح مزاولة المهنة إحدى العقوبات التأديبية التى نص عليها قانون نقابة الإعلاميين ، إلا أن هناك تدرج فى هذه العقوبات طبقا لحجم التجاوز من جانب عضو النقابة.
ويستعرض "صدى البلد" العقوبات التأديبية ضد عضو النقابة المخالف لميثاق الشرف الإعلامى:
العقوبات التأديبية لعضو النقابة المخالف:
1 ـ الإنذار
2 ـ الحرمان من الخدمات النقابية عدا خدمات الرعاية الصحية لمدة لا تتجاوز سنتين.
3 ـ المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنتين.
4 ـ شطب الاسم من جداول النقابة، ولا يترتب عل شطب الاسم من الجدول المساس باستحقاق المعاش.