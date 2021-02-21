أحمد دياب: القنوات الرياضية عليها دور كبير في تخفيف حدة التعصب بين الجماهير

أكد النائب احمد دياب عضو مجلس الشيوخ ، على أهمية الرياضة في المجتمع المصري لما يمكن أن تحققه من تقوية العلاقات بين أفراد المجتمع، وزيادة معرفتهم بالثقافات الأجنبية .





وثمن دياب في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ما أصدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من تشديد على ضرورة التزام القنوات والبرامج الرياضية والمعلقين والمحللين بالبعد التام عن كل ما يثير الفتن و الصراعات و الخلافات بين جماهير الكرة، موضحا أنه يجب إحترام الآراء مهما تباينت ومراعاة مشاعر جماهير كافة الأندية المصرية وعدم التقليل منها.





ونوه عضو مجلس الشيوخ إلى ضرورة التركيز على المشاهد والمواقف الإيجابية وتدعيم الروح الرياضية بين الجميع ونبذ المشاحنات والتعصب الذي يسيطر على بعض الجماهير.





وطالب النائب احمد دياب جماهير الكرة المصرية بالتحلي بروح المكسب والخسارة والبعد عن التعصب الكروي ، وأن نكون نموذج يحتذى به أمام الجميع في هذا الشأن .



