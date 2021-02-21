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برلمان

أحمد دياب: القنوات الرياضية عليها دور كبير في تخفيف حدة التعصب بين الجماهير

الأحد 21/فبراير/2021 - 05:09 م
لنائب احمد دياب عضو
لنائب احمد دياب عضو مجلس الشيوخ
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محمد الشعراوي
أكد النائب احمد دياب عضو مجلس الشيوخ ، على أهمية الرياضة في المجتمع المصري لما يمكن أن تحققه من تقوية العلاقات بين أفراد المجتمع، وزيادة معرفتهم بالثقافات الأجنبية .

وثمن دياب في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ما أصدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من تشديد على ضرورة التزام القنوات والبرامج الرياضية والمعلقين والمحللين بالبعد التام عن كل ما يثير الفتن و الصراعات و الخلافات بين جماهير الكرة، موضحا أنه يجب إحترام الآراء مهما تباينت ومراعاة مشاعر جماهير كافة الأندية المصرية وعدم التقليل منها.

ونوه عضو مجلس الشيوخ إلى ضرورة التركيز على المشاهد والمواقف الإيجابية وتدعيم الروح الرياضية بين الجميع ونبذ المشاحنات والتعصب الذي يسيطر على بعض الجماهير.

وطالب النائب احمد دياب جماهير الكرة المصرية بالتحلي بروح المكسب والخسارة والبعد عن التعصب الكروي ، وأن نكون نموذج يحتذى به أمام الجميع في هذا الشأن .

كان المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام شدد علي ضرورة التزام القنوات والبرامج الرياضية والمعلقين والمحللين بالبعد التام عن كل ما يثير الفتن والصراعات والخلافات بين جماهير كرة القدم.


وأوضح المجلس  في بيانه أنه يوجد لجان رصد تقوم بمتابعة وتحليل بعض البرامج التي أساءت للرياضة المصرية وتفحص الشكاوي التي تتلقاها في هذا الشأن، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الجزاءات المنصوص عليها في القانون والتي تضمن سلامة الجماهير والحفاظ علي استقرار الوسط الرياضي.


وقال المجلس إن الأكواد التي أصدرها في هذا الشأن تتضمن نشر وتدعيم القيم الرياضية الإيجابية التي تضع روح المنافسة في خدمة التنمية الصحيحة للعلاقات الإنسانية، وعدم الإساءة إلي الفرق والمنتخبات الرياضية المحلية، أو تلك التي تنتمي إلي دول أخري، من حيث الشكل أو اللون أو النوع أو الجنس أو الثقافة، وعدم الخروج علي مقتضيات المعالجة الإعلامية أو الصحفية المهنية إلي أبعاد سياسية أو ثقافية أو اجتماعية أو أمنية أو غير ذلك مما قد يسبب مشكلات بين الحكومات أو الشعوب أو فئات المجتمع.

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