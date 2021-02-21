أحمد دياب: القنوات الرياضية عليها دور كبير في تخفيف حدة التعصب بين الجماهير

كان المجلس
الأعلي لتنظيم الإعلام شدد علي ضرورة التزام القنوات والبرامج الرياضية
والمعلقين والمحللين بالبعد التام عن كل ما يثير الفتن والصراعات والخلافات بين
جماهير كرة القدم.
وأوضح
المجلس في بيانه أنه يوجد لجان رصد تقوم
بمتابعة وتحليل بعض البرامج التي أساءت للرياضة المصرية وتفحص الشكاوي التي
تتلقاها في هذا الشأن، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الجزاءات المنصوص عليها في القانون
والتي تضمن سلامة الجماهير والحفاظ علي استقرار الوسط الرياضي.
وقال المجلس إن الأكواد التي أصدرها في هذا الشأن تتضمن نشر وتدعيم القيم الرياضية الإيجابية التي تضع روح المنافسة في خدمة التنمية الصحيحة للعلاقات الإنسانية، وعدم الإساءة إلي الفرق والمنتخبات الرياضية المحلية، أو تلك التي تنتمي إلي دول أخري، من حيث الشكل أو اللون أو النوع أو الجنس أو الثقافة، وعدم الخروج علي مقتضيات المعالجة الإعلامية أو الصحفية المهنية إلي أبعاد سياسية أو ثقافية أو اجتماعية أو أمنية أو غير ذلك مما قد يسبب مشكلات بين الحكومات أو الشعوب أو فئات المجتمع.