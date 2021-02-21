رئيس الوزراء يتابع مبادرة رئيس الجمهورية "سكن كل المصريين"

عقد الدكتور مصظفي مدبولي رئيس مجلس اجتماع لمتابعة مبادرة رئيس الجمهورية سكن كل المصريين ، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الأمان وعدد من الوزراء .





كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإنشاء ٥٠٠ ألف وحدة سكنية في المدن الكبرى وعواصم المحافظات على مستوى الجمهورية، باستغلال الأراضي الفضاء بعد حصرها مع مراعاة توفير أعلى مستوى من الخدمات بكافة الطرق والمحاور المحيطة بها، وذلك لصالح المشروع القومي "سكن لكل المصريين"، وفي إطار العمل على توفير السكن اللائق والمناسب للمواطنين.





ويهدف مشروع "سكن كل المصريين" لتوفير نحو 30 ألف وحده سكنية كمرحلة أولى، بالمدن الجديدة على مستوى الجمهورية.





يذكر انه سيتم تنفيذ وحدات سكنية بمساحة نحو (110 م2) للوحدة، يتم تخصيصها بتكلفة الإنشاء، لذوى الدخول الأعلى من اشتراطات الإسكان الاجتماعي بهدف مساعدة تلك الفئة في توفير مسكن ملائم لهم، وفق اشتراطات محددة.