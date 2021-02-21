تعاون طبي بين مجلس الشيوخ وجامعة عين شمس

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بمكتبه اليوم، أ.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وبرفقته أ.د أحمد عبد المنعم استشاري الطب الوقائي، وأ. د أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د ساميه عبده نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.





وقدم رئيس المجلس الشكر على الجهود المبذولة من رئيس الجامعة والأطباء المرافقين له لإصدار بروتوكول التعاون الطبي بين مجلس الشيوخ وجامعة عين شمس والخاص بتقديم المشورة المرتبطة بطرق مكافحة العدوى في ظل الجائحة العالمية " كوفيد 19".





من جانبه قدم "المتيني" الشكر لرئيس المجلس على اتاحة الفرصة لهذا اللقاء، متمنيًا استمرار التعاون بين المجلس والجامعة، مشيرًا إلى أن هذا البروتوكول يأتي في إطار التعاون بين الجامعة والمجلس الموقر، مؤكدًا استعداد الجامعة التام لتقديم الإجراءات العملية لتطبيق ذلك لأعضاء المجلس وأسرهم، وكذا العاملين بالمجلس وأسرهم.



