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برلمان

تعاون طبي بين مجلس الشيوخ وجامعة عين شمس

الأحد 21/فبراير/2021 - 05:31 م
رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بمكتبه اليوم، أ.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وبرفقته أ.د أحمد عبد المنعم استشاري الطب الوقائي، وأ. د أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د ساميه عبده نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

وقدم رئيس المجلس الشكر على الجهود المبذولة من رئيس الجامعة والأطباء المرافقين له لإصدار بروتوكول التعاون الطبي بين مجلس الشيوخ وجامعة عين شمس والخاص بتقديم المشورة المرتبطة بطرق مكافحة العدوى في ظل الجائحة العالمية " كوفيد 19".

من جانبه قدم "المتيني" الشكر لرئيس المجلس على اتاحة الفرصة لهذا اللقاء، متمنيًا استمرار التعاون بين المجلس والجامعة، مشيرًا إلى أن هذا البروتوكول يأتي في إطار التعاون بين الجامعة والمجلس الموقر، مؤكدًا استعداد الجامعة التام لتقديم الإجراءات العملية لتطبيق ذلك لأعضاء المجلس وأسرهم، وكذا العاملين بالمجلس وأسرهم.

حضر اللقاء وكيلا المجلس، المستشار بهاء أبو شقة وفيبي فوزي، والنائبان الدكتور هاني حنا والدكتور محيي حافظ، ووقع البرتوكول المستشار محمود عتمان أمين عام مجلس الشيوخ والدكتور محمود المتيني ، وأهدى "عبد الرازق" درع المجلس لرئيس الجامعة
تعاون طبي بين مجلس الشيوخ وجامعة عين شمس
تعاون طبي بين مجلس الشيوخ وجامعة عين شمس
تعاون طبي بين مجلس الشيوخ وجامعة عين شمس
تعاون طبي بين مجلس الشيوخ وجامعة عين شمس
تعاون طبي بين مجلس الشيوخ وجامعة عين شمس
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