هالة زايد أمام صحة النواب: دفعتان جديدتان من لقاح كورونا تصلان مصر اليوم وغدا

أكدت النائبة راوية مختار، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، قالت أثناء لقائها أعضاء اللجنة اليوم، الأحد، إن هناك دفعة جديدة من لقاح فيروس ستصل مصر، مساء اليوم، وأخرى غدًا.





كان ذلك في تصريحات عقب انتهاء اجتماع لجنة الشئون الصحية الذي عُقد اليوم، الأحد، برئاسة النائب أشرف حاتم، للاستماع إلى بيان وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، حول أداء وزارتها الفترة الماضية.





وأضافت أن الوزيرة، أكدت دخول محافظة كفر الشيخ كمرحلة ثانية في خطة التطوير للخدمات الصحية التي ستقدم للقرى المصرية، ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.



