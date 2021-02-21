بمكونات من مطبخك .. أبسط 5 ماسكات للتخلص من الهالات السوداء

هناك عدة أسباب وراء الهالات السوداء ولكن يمكن توريثها أيضًا، وتشمل العوامل الأخرى الأرق والكثير من الكافيين والنوم الزائد والجفاف وحتى الإجهاد، كما أن هناك العديد من الكريمات والأمصال تحت العين المتاحة للعناية ببشرتك، لكن هناك بعض العلاجات الطبيعية المدهشة التي يمكن أن تساعد في التخلص منها.

لذا ووفقا لتقرير بموقع "Onlymyhealth” نستعرض لك أبسط 5 ماسكات منزلية لعلاج الهالات السوداء.





1. ماسك ماء الورد

من أفضل الطرق لعلاج الهالات السوداء ماسك للعين بماء الورد، فيمكنك ببساطة أخذ كرة قطنية وتغمسها في ماء الورد النقي وتركها على عينيك، ولن يساعدك ذلك في حل مشاكل أسفل العين فقط، بل سيجعلك أيضًا تشعرين بالاسترخاء والانتعاش بفضل تأثيره المهدئ، ويمكنك الاحتفاظ بالمسحات على عينيك لمدة 15-20 دقيقة، حيث يحتوي ماء الورد على خصائص مضادة للالتهابات، وبالتالي يمكن أن يساعد في الحد من أعراض العديد من التهابات العين بالإضافة للتخلص من الهالات السوداء.





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2. اللبن والبيكنج صودا

يمكن أيضًا استخدام اللبن والبيكنج صودا للتخلص من الهالات السوداء، حيث يحتوي الحليب على حمض اللوريك الذي يساعد في علاج انتفاخ العين، فبالتالي ستجعلين بشرتك صحية وتعالجين مشاكل أخرى تحت العين مثل التجاعيد، فقط خذي ملعقة واحدة من البيكنج صودا وأضفي إليها اللبن البارد ثم امزجيه جيدًا واصنعي منه عجينة ناعمة، ثم ضعي المعجون تحت عينيك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة على الأقل، وقومي بشطفه بالماء البارد أو بإزالته بقطعة قماش مبللة، يجب عليك أيضًا وضع كريم للحفاظ على الرطوبة.





3. ماسك الخيار

حتى الخيار يعطي تأثيرًا مهدئًا ومبردًا إلى جانب علاج لمشاكلك، حيث يعتبر الخيار أيضًا أحد أكثر العلاجات الطبيعية فعالية في علاج الهالات السوداء، فهو لا يساعد في تفتيح لون البشرة فقط، بل يحافظ أيضًا على ترطيبها، كما يساعد الخيار في القضاء على خلايا الجلد الميتة بخصائص التبييض الموجودة فيه، فهو يساعد على الحفاظ على نضارة البشرة وجمالها، فيمكنك تركه على عينيك لمدة 15-20 دقيقة وقضاء وقت مريح، ولكن بدلًا من تقطيع قطع الخيار ووضعها في عينيك، يمكنك بشر الخيار وتركه يتجمد في الثلاجة لمدة نصف ساعة، ثم انشريها حول عينيك، اتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اشطفيه بالماء البارد.





4. أكياس الشاي

يمكن أن تكون أكياس الشاي الرائعة مفيدة لأنها ستوفر ضغطًا باردًا على عينيك، ما يحدث هو أن الأوعية الدموية تنفتح عن طريق وضع أكياس الشاي الأخضر على عينيك، فالضغط البارد مفيد جدا للتخلص من الهالات السوداء، قد تستغرق هذه العملية بعض الوقت، لكن هذا سيجعل عينيك تشعر بأنها أفتح من أي وقت مضى، فقط ضعي بعض أكياس الشاي المستعملة في الثلاجة لمدة 5 إلى 10 دقائق، ثم بللي أكياس الشاي على عينيك لمدة 10-15 دقيقة، ويعد هذا من أفضل العلاجات المنزلية لإزالة التورم والسواد حول عينيك.





5. ماسك التفاح واللبن

إذا كنت تواجهين مشكلة الهالات السوداء بسبب نمط الحياة غير الصحي، فقط اقطعي شريحة تفاحة وقشريها واهرسيها، ثم أضيفي إليها القليل من اللبن، وضعي هذا المزيج على المنطقة المنتفخة من وجهك وعلى الهالات السوداء واتركيها ترتاح لمدة 15 إلى 20 دقيقة، ثم اشطفي وجهك بالماء الدافئ، حيث يحتوي الحليب على حمض اللاكتيك وحمض اللوريك لأنه يساعد في تقليل علامات الشيخوخة بما في ذلك الهالات السوداء. تأثير التفاح والحليب في تفتيح الهالات السوداء، كرري هذه العملية مرتين أو ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع للحصول على نتائج جيدة.