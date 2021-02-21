تحصيل 2.9 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك بورسعيد خلال شهر يناير.. فيديو

قال الدكتور مجدي عبدالعزيز، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، إن جمارك بورسعيد حصلت نحو ما يقرب من 2.9 مليار جنيه ضرائب ورسوما خلال شهر يناير، معقبا أن هذه الرقم يشير إلى أن هناك جودة في تحصيل مستحقات الدولة.





وأضاف "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك تطوير شامل في مصلحة الجمارك المصرية، لافتا إلى أن هناك ربط إلكتروني كامل لكافة الجهات المعنية المشاركة في حركة التجارة الدولية سواء بالاستيراد أو التصدير علي شبكة واحدة لتجنب التبادل الورقي سواء في البيانات أو غيرها من المعاملات.





وأوضح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، أن منظومة النافذة الواحدة سوف تكون أكثر احكاما وسهولة وتبسيطا للاجراءات الجمركية، مؤكدا أن رقمنة الجمارك سبيل مصر لتلاشي التلاعب بالبضائع.





وأشار مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، إلى أن نظام الرقمنة سوف تساعد في تقليل زمن الافراج الجمركي للبضائع، مما ينعكس على استقرار أسعار السلع المستوردة، وخاصة وأنه يتم استيراد نسبة كبيرة من وارداتنا سواء مستلزمات الانتاج الصناعي أو الغذائية.



