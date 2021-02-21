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رياضة

شباب المحمدية يتعادل مع نهضة بركان في الدوري المغربي

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:57 م
صدى البلد
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عبدالحكيم ابوعلم
 تعادل فريق شباب المحمدية مع مضيفه نهضة بركان 1 /1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة السابعة من الدوري المغربي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز الدفاع الحسني الجديد على سريع وادي زم 2 / صفر.

وتقدم شباب المحمدية بهدف سجله كمال القرع في الدقيقة 76 وتعادل نهضة بركان بهدف سجله محسن ياجور في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.

ورفع شباب المحمدية رصيده إلى تسع نقاط في المركز التاسع كما رفع نهضة بركان رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، فاز الدفاع الحسني الجديدي على مضيفه سريع وادي زم بهدفين نظيفين سجلهما خالد الغافولي ومسعود جوما في الدقيقتين 16 و36.

ورفع الدفاع الحسني الجديد رصيده إلى ثمان نقاط في المركز العاشر، وتوقف رصيد سريع وادي زم عند ست نقاط في المركز الخامس عشر قبل الأخير.
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