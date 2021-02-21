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توك شو

نور عن مشاركتها بمسلسل "جمال الحريم": كنت جريئة.. والدور كان مخاطرة

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:39 م
الفنانة نور
الفنانة نور
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أسامة علي
كشفت الفنانة نور اللبنانية، تفاصيل مشاركتها فى مسلسل جمال الحريم، معقبة "الدور كان مخاطرة بالنسبة لى".

وقالت نور خلال حوارها مع برنامج "مساء دى أم سى"، المذاع عبر "دى ام سى"، جميل إن الفنان يختار أدوار غير مألوفة بالنسبة له، معقبة: "أما قرأت السيناريو انزعجت، وحسيت أن فيه مخاطرة".

وتابعت الفنانة نور، رسالة المسلسل كانت قوية للغاية، وكنت جرئية أن أشارك بعمل مثل هذا.

وكشفت الفنانة اللبنانية نور سابقا أبرز ردود الفعل التى تلقتها على مسلسلها جمال الحريم والصعوبات التى واجهتها.  وقالت نور إنها تلقت ردود فعل قوية جدا، موضحة أن هناك عددا من الجمهور مازال خائفا من مشاهدة العمل، وأضافت أن من تحدث عن المسلسل أعجب بالتصوير والإخراج، ووجهت حديثها للمشاهدين، قائلة: "كملوا الـ 45 حلقة فيه حاجات كتير حلوة ومفاجآت".

ولفتت "نور" إلى أن ساعات التصوير كانت طويلة، إلى جانب أن التصوير كان في ظل كورونا وهذا أمر صعب، متمنية أن ينال العمل إعجاب الجمهور.  
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