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فن

جمال سليمان يواصل تصوير مشاهد مسلسل الطاووس

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:51 م
جمال سليمان
جمال سليمان
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آيه عاطف
واصل الفنان جمال سليمان، تصوير مشاهد مسلسل "الطاووس"  في عدة لوكشينات متفرقة بين  القاهرة والأسكندرية والساحل الشمالي.

يذكر أن مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، الي جانب مجموعة من الشباب الصاعد وهم يوسف الأسدي ريم المصرى وشيريهان الشاذلى ومينا نبيل و وجورج أشرف.

مسلسل "الطاووس" سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.
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