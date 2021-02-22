من 4 دول.. محافظ جنوب سيناء يلتقي مدونين سياحيين خلال زيارتهم لشرم الشيخ

وبث صور وفيديوهات عن المعالم السياحية بمدينة السلام على صفحاتهم الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتشجيع شعوبهم على زيارة مدينة السلام والاستمتاع بدفء طقسها ومعالمها السياحية. استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بحضور المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، مساء أمس الأحد،مجموعة من المدونين السياحيين الذين لديهم تأثير ونسبة مشاهدة مرتفعة على وسائل التواصل الاجتماعي من دول الإمارات والسعودية والبحرين وكندا أثناء زيارتهم لشرم الشيخ في ضيافة هيئة تنشيط السياحة لزيارة المقاصد السياحية المختلفة بشرم الشيخ،

من ناحية أخرى، تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء،أمس الأحد، يرافقه اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ الأعمال الإنشائية لبعض المشروعات الجاري تنفيذها داخل مدينة شرم الشيخ لمتابعة نسب التنفيذ وتقدم العمل في تلك المشروعات.

وتابع المحافظ خلال الجولة التفقدية أعمال تطوير هضبة ام السيد بشرم الشيخ التي يجري بها أعمال تطوير شامل لاضافة مقصد سياحي ضمن المقاصد السياحية بمدينة شرم الشيخ الساحرة.





كما انتقل المحافظ لتفقد طريق شارع الرياضات البحرية بمنطقة هضبة ام السيد بطول 1.7 كم وعرض 30 متر والذي تم الانتهاء من الانارة وجاري الانتهاء من أعمال الطبقة الاخيرة لرصف شارع نادي الرياضات ، وجاري أعمال المظلات وانشاء المناطق الترفيهية والتجميلية منها رقعتي شطرنج ضخمة وأعمال تجميلية أخرى.





وتشمل الأعمال رفع كفاءة والتوسعة والتجميل وانشاء مشايات على الجانبين، بالإضافة لأعمال التجميل والإنارة وإنشاء باركينج وحارات تهدئة بهدف توفير الدخول والخروج الآمن في تلك الطرق .





كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء ممشى سياحي يطل على البحر بطول 2 كم، وأعمال المشايات بطول 2 كم وعرض 3.6 متر من الرخام والجرانيت، وأعمال الكورنيش لتصبح المنطقة مقصدًا سياحيًا عالميًا واضافة سياحية اخرى للمدينة الساحرة .





كما تفقد المحافظ خلال الجولة الأعمال الإنشائية لمبنى مجلس المدينة الجديد ومبنى الخدمات.