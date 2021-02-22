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حسام الخولي يناقش دور مجلس الشيوخ بعد إقرار "النواب" لائحته الداخلية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:05 ص
حسام الخولي ، عضو
حسام الخولي ، عضو مجلس الشيوخ
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ندى رأفت

قال حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ، ونائيب رئيس حزب مستقبل وطن، إن مجلس النواب يتعاون مع مجلس الشيوخ ، مشيرًا إلى دور مجلس الشيوخ المنتظر خاصة بعد إقرار مجلس النواب لائحته الداخلية.


وأضاف " حسام الخولي " في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم "المُذاع على فضائية" الحياة"، أن مجلس الشيوخ يعبرعن رأي المجتمع، ويعطي خبرته لمجلس النواب ، مشيرًا إلى أن هناك قضايا تحتاج إلى الحرص الشديد في مناقشتها، وأعداد متكاملة من جميع الأطراف متخصصة في هذه المجالات ، مثل : قانون الاحوال الشخصية، والزيادة السكنية، وقانون المحليات.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن مجلس الشيوخ يقدم نصائحه لجهتين ، وهما : الرئيس السيسي، ومجلس النواب ، مضيفًا أن من الصالح العام أن يتم إذاعة جلسات مجلس الشيوخ على الهواء مباشرة ، حتى ولو تم المعارضة أثناء النقاش.


وعقب " الخولي " قائلًا : " في الأول وفي الآخر ده لصالح المجتمع ، حتى لو اختلفنا في الآراء مع مجلس النواب ، وده طبيعي" ، مشيرًا إلى أن مجلس النواب كان يعاني خلال العامين الماضيين من كم المشاريع والقوانين المسئولة منهم ، حيث كانت كثيرة بدرجة غير طبيعية.

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