بتكلفة باهظة.. تعرف على سعر فستان ديانا حداد في أحدث جلسة تصوير





تألقت ديانا حداد في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا طويلا اتسم بصيحة الأوف شولدر التي تتصدر أحدث صيحات الموضة، وتميز باللون الأحمر الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.









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حمل فستان ديانا حداد في أحدث جلسة تصوير توقيع المصممة Zeena Zaki، فيما بلغ سعره 2500 درهم إمارتي.





أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ديانا حداد على خصلات شعرها الانسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات الماكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها، و لم تبالغ في ارتداء الأكسسوارات والمجوهرات.



