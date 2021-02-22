إحنا معدومين.. أهالي قرية بدمياط يوجهون رسالة للرئيس السيسي

عرض برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أحد أهالي قرية الناصرية بدمياط، أنهم يعانوا من نقص كثير من الخدمات بالقرية ومنها الصرف الصحي والغاز، إلى جانب الترع المكشوفة التي أودت بحياة الكثير من اطفال القرية، وأضاف اخر من اهالي القرية: "أن خطوط الكهرباء والمياه في القرية ضعيفة".





وطالب أحد الرجال بالقرية: "احنا عايزين الترعة ديه تغطى، وعايزين صرف وغاز وأسلاك كهربائية"، "احنا معندناش اي حاجة" وكانت هذه كلمات اخر من رجال قرية النواصرية بدمياط، مناشدين بتساوي الخدمات بين الريف والحضر لان كلنا تحت سقف دولة واحدة.







