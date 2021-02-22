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تعليم

تعليم سيناء يحقق مراكز متقدمة في مسابقتي الإذاعة المدرسية والطفولة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:58 ص
صدى البلد
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احمد صالح

حصلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء على عدد من المراكز متقدمة في مسابقتي الإذاعة المدرسية ومعرض أعياد الطفولة عن العام الدراسي 2020/ 2021م.


وأعلن حمزة رضوان، مدير عام مديرية  التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، عن فوز قطاع تعليم المحافظة بمراكز متميزة على مستوى الجمهورية، في مسابقتي أعياد الطفولة بالمركز الثالث والإذاعة المدرسية بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية.


وأكد حمزة رضوان، اليوم ، أن إدارة العريش التعليمية حصدت المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة الإذاعة المدرسية (القطاع الأول)، وفازت بالمركز مدرسة علاء الريس الثانوية بنات، بينما حصلت إدارة بئر العبد التعليمية على المركز الثالث في مسابقة معرض الطفولة، والمدرسة الفائزة هي مدرسة بئر العبد الإعدادية بنات.

وقد أشرف على مدارس المحافظة التي شاركت في المسابقة كلا من الأستاذة حنان المداح مدير عام الشئون التنفيذية وإخلاص ظريف نصر موجه عام الصحافة بالمديرية.


من جانبه أشاد حمزة رضوان، مدير عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، بهذا المستوى الراقي لأبناء إدارتي العريش وبئر العبد التعليمية، مثمنًا هذا العطاء وهذه الجهود، متمنيًا للجميع كل التوفيق والسداد. 

وتقدم حمزه رضوان  مدير عام مديرية التربية والتعليم محافظة شمال سيناء، بالتهنئة والشكر لأسرة الإذاعة المدرسية، والطفولة بالمديرية والإدارات التعليمية الفائزين، وأولياء الأمور والطلبة المشاركين، على الجهد المبذول في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار إلى أن تطور الأداء والتفوق في العمل وخاصة  في ظل ظروف حرجة يعتبر إنجاز ووعى كامل وتحمل مسئولية ومواكبة التطور وعصر استخدام المنصات التعليمية في نظام التعليم الجديد "الرقمنة"، وتمنى التوفيق للجميع وحثهم على إتمام العمل بشكل ابتكاري وتحقيق إنجاز ملموس، وطالب بضرورة الاستمرار في  نشر الإيجابيات وتحفيز المتميزين وإنجاز الأعمال المتميزة ورفع راية المديرية عالية خفاقة في المحافل المختلفة.


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