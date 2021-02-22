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أخبار البلد

رحل صديقي الغالي.. مصطفى بكري ينعى النائب السابق محمد العقاد

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:28 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
اعلن الاعلامي مصطفي بكري وفاة النائب السابق محمد العقاد .

و كتب مصطفي بكري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : رحل فجر اليوم الصديق الغالي والنائب السابق د محمد العقاد بعد أن أعيته الكورونا ، وفاضت روحه الطاهره مستشفي العزل بالعجوزه ، كان إنسانا خلوقا ، يتفاني من أجل الآخرين ، قيمة كنا نعتز بها جميعا في مجلس النواب ، رحل الإنسان الوطني والمثقف ، رحمة الله عليه ، والعزاء لأسرته ومحبيه


رحل فجر اليوم الصديق الغالي والنائب السابق د محمد العقاد بعد أن أعيته الكورونا ، وفاضت روحه الطاهره مستشفي العزل بالعجوزه ، كان إنسانا خلوقا ، يتفاني من أجل الآخرين ، قيمة كنا نعتز بها جميعا في مجلس النواب ، رحل الإنسان الوطني والمثقف ، رحمة الله عليه ، والعزاء لأسرته ومحبيه
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