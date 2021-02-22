شقيق ياسمين عبد العزيز بعد إجرائه المسحة: سلبي كورونا

وقال وائل عبد العزيز من خلال منشوره: "سلبى كورونا الحمدلله".

وكان الفنان وائل عبدالعزيز قد كشف مساء أمس أنه يعاني من بعض الأعراض التي تشير إلى إصابته بفيروس كورونا، لافتا إلى أنه بصدد إجراء المسحة والتحاليل اللازمة، للتأكد من الإصابة بالفيروس من عدمه.