ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

حنفي جبالي: الدول العربية تشهد تحديات غير نمطية تهدد امننا القومي

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:54 ص
رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب يلتقى رئيس البرلمان العربى
Advertisements
فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح عدسة خالد مشعل

ألقى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اليوم الإثنين ، كلمة في افتتاح أعمال الجلسة العامة الثالثة للبرلمان العربي، والمُقامة بمقر جامعة الدول العربية,

في مستهل الكلمة، وجه جبالي الشكر لعادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، لدعوته للمشاركة في افتتاح أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي، مبديًا تقديره للحديث أمام ممثلي البرلمانات العربية بوصفهم سدنة الدساتير، والنظم الأساسية والتشريع والرقابة ورافعي لواء العمل العربي المُشترك بشقه البرلماني. 

وأشار إلى أن الدول العربية تشهد تحديات غير نمطية وغير مسبوقة تهدد الأمن القومي العربي، لافتًا إلى أن الأمة العربية تمر بمنعطف شديد الخطورة.
وأضاف جبالي إلى أن القضية الفلسطينية هى جُرح العرب الغائر وقضيتهم المركزية الأولى، مُبديًا التطلع لإعادة إحياء عملية السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية.

كما أشار إلى أن الإرهاب مثل بيئة خصبة لنفاذ المُخططات الخبيثة والمُمنهجة التي تستهدف أمن واستقرار مجتمعاتنا العربية، مستعرضًا التجربة المصرية في مواجهته عبر مقاربة شاملة أفضت إلى استئصال شأفته.

وفي ختام كلمته، أشاد المستشار حنفي جبالي بخُطط البرلمان العربي الطموحة للتعاطي والاشتباك مع القضايا والتحديات التى تواجه أمتنا العربية، مثمنًا إنشاء البرلمان العربي لمركز الدبلوماسية البرلمانية العربية واللجنة المشتركة لمكافحة الإرهاب، ومؤكدًا دعم جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للبرلمان العربي في مسعاه النبيل لإحياء قيم التضامن العربي المشترك.
حنفي جبالي: الدول العربية تشهد تحديات غير نمطية تهدد امننا القومي
حنفي جبالي: الدول العربية تشهد تحديات غير نمطية تهدد امننا القومي
حنفي جبالي: الدول العربية تشهد تحديات غير نمطية تهدد امننا القومي
حنفي جبالي: الدول العربية تشهد تحديات غير نمطية تهدد امننا القومي
حنفي جبالي: الدول العربية تشهد تحديات غير نمطية تهدد امننا القومي
حنفي جبالي: الدول العربية تشهد تحديات غير نمطية تهدد امننا القومي
حنفي جبالي: الدول العربية تشهد تحديات غير نمطية تهدد امننا القومي
حنفي جبالي: الدول العربية تشهد تحديات غير نمطية تهدد امننا القومي
حنفي جبالي: الدول العربية تشهد تحديات غير نمطية تهدد امننا القومي
حنفي جبالي: الدول العربية تشهد تحديات غير نمطية تهدد امننا القومي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

البرلمان يحيل بيان وزير الزراعة للجان المختصة لدراسته

جبالي يلقي كلمة أمام البرلمان العربي اليوم

حنفي جبالي: القضية الفلسطينية ستظل جرح العرب الأغلى والقضية الأولى

جبالى: نتحمل مسئولية كبيرة فى البرلمان العربى نظرًا لتحديات المنطقة

رئيس البرلمان: مصر تمكنت بفضل رجالها المخلصين من استئصال آفة الإرهاب..فيديو

حنفى جبالي: ظاهرة الإرهاب هددت جميع الدول بالعالم

ترشيحاتنا

هذه الأعمال تنفع الميت بعد وفاته وتصل إليه

انتبه.. أعراض لـ فيروس كورونا لها عواقب وخيمة

فى ذكرى ميلادها.. أبرز المحطات في حياة تحية كاريوكا وسبب تكريم الرئيس السادات لها

سعر ومواصفات أفخم 5 سيارات دفع رباعي في الكويت .. صور

هل يرى الميت أهله المتوفين قبله ؟.. 15 مشهدا من حياة الموتى في القبور لا يعرفها الأحياء

شاهد.. لحظة القبض على متنكرتين في زي عجوزين بسبب لقاح كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. أعراض لـ فيروس كورونا لها عواقب وخيمة

سعر ومواصفات أفخم 5 سيارات دفع رباعي في الكويت .. صور

فرنسي وياباني وصيني.. أرخص 5 سيارات في السعودية|صور