اقتصاد السعودية..غرفة حائل تنظم غدا ورشة حول ‏رحلة التقاضي أمام اللجان الضريبية

تنظم الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة حائل بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والأمانة العامة للجان الضريبية عبر الاتصال المرئي غدا الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان "رحلة التقاضي أمام اللجان الضريبية".
اقتصاد الإمارات ..دبى و ابوظبى يستحوذان على 75% من شركات المناطق الحرة والاستثمارية
وتتناول الورشة التي تستهدف المكلفين ومكاتب المحاسبة والمحاماة والطلاب والطالبات من التخصصات ذات العلاقة والمستشارين القانونية أعمال اللجان الضريبية والأمانة العامة وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية وكذلك الرحلة التنظيمية للدعاوى والتمثيل النظامي أمام دوائر اللجان الضريبية.
ودعت غرفة حائل الراغبين والمهتمين إلى المشاركة بالورشة التسجيل عبر الرابط : zoom.us/j/97371908879
اقتصاد الإمارات ..دبى و ابوظبى يستحوذان على 75% من شركات المناطق الحرة والاستثمارية
وتتناول الورشة التي تستهدف المكلفين ومكاتب المحاسبة والمحاماة والطلاب والطالبات من التخصصات ذات العلاقة والمستشارين القانونية أعمال اللجان الضريبية والأمانة العامة وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية وكذلك الرحلة التنظيمية للدعاوى والتمثيل النظامي أمام دوائر اللجان الضريبية.
ودعت غرفة حائل الراغبين والمهتمين إلى المشاركة بالورشة التسجيل عبر الرابط : zoom.us/j/97371908879