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اقتصاد

اقتصاد السعودية..غرفة حائل تنظم غدا ورشة حول ‏رحلة التقاضي أمام اللجان الضريبية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:01 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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وكالات
تنظم الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة حائل بالتعاون مع مجلس الغرف ‏السعودية ‏والأمانة العامة للجان الضريبية عبر الاتصال المرئي غدا الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان "رحلة ‏التقاضي أمام اللجان ‏الضريبية"‎‏.‏

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وتتناول الورشة التي تستهدف المكلفين ومكاتب المحاسبة والمحاماة ‏والطلاب ‏والطالبات من التخصصات ‏ذات العلاقة والمستشارين القانونية ‏أعمال اللجان ‏الضريبية والأمانة العامة وقواعد عمل لجان الفصل في ‏المخالفات والمنازعات ‏الضريبية وكذلك الرحلة التنظيمية للدعاوى ‏والتمثيل النظامي أمام دوائر اللجان ‏الضريبية.

ودعت غرفة حائل الراغبين والمهتمين إلى المشاركة بالورشة التسجيل ‏عبر الرابط ‏‏: ‏zoom.us/j/97371908879‎‏
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