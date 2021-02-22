تصفيات أمم إفريقيا.. منتخب الكونغو يطلب ضم مهاجم المصري استعدادًا لمباراتي الجابون وجامبيا

تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد الكونغولي لكرة القدم يخطرها من خلاله باختيار كازادي كاسينجو مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي لقائمة منتخب الكونغو الديمقراطية استعدادا لمباراتيه أمام الجابون وجامبيا بالجولتين الخامسة والسادسة من المجموعة الرابعة للتصفيات المؤهلة للنسخة الثالثة والثلاثين من بطولة الأمم الأفريقية والمقرر اقامتها بالكاميرون.





ويحل المنتخب الكونغولي ضيفًا على نظيره الجابوني أولًا في الثاني والعشرين من مارس المقبل، ثم يستضيف نظيره الجامبي في الثلاثين من الشهر ذاته.





ويحتل المنتخب الكونغولي المركز الثالث في المجموعة بعد مرور أربع جولات من التصفيات متخلفًا بنقطة واحدة عن المنتخبين الجامبي والجابوني واللذين يمتلكان نفس الرضيد من النقاط – سبع نقاط – فيما يتذيل المنتخب الأنجولي جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة.



