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تعليم

جامعة حلوان تنظم دورة إعداد معلم اللغة العربية للناطقين بغيرها

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:21 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر _ اسلام خالد
نظمت كلية التربية جامعة حلوان دورة تدريبية أون لاين بعنوان إعداد معلم  اللغة العربية للناطقين بغيرها

، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، وإشراف الأستاذ الدكتور إيهاب حمزة عميد الكلية، والأستاذة الدكتورة حنان كريمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، 

أدار الدورة في اليوم الاول الاستاذ الدكتور شاكر عبد العظيم استاذ المناهج و طرق تدريس اللغة العربية و اليوم الثاني الأستاذة الدكتورة جيهان عمارة أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية، والدكتورة فاتن العربي مدرس المناهج وطرق التدريس وادار اليوم الثالث الأستاذ الدكتور خالد عبد العظيم استاذ المناهج و طرق تدريس اللغة العربية. 

وأوضح الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن جامعة حلوان تولي اهتمامًا كبيرًا بالدورات التدريبية التي تساهم في تنمية المهارات واكساب وتبادل الخبرات المختلفة. 


وأشار الأستاذ الدكتور إيهاب حمزة أن  الدورة التدريبية  تضمنت مراحل تثبيت المهارات الأساسية للغة العربية وتوسيع نطاقها لدى المتعلمين الناطقين بغيرها ، ويُعرف بمرحلة الاستخدام الذاتي للغة ، وزيادة الثروة اللغوية لدى المتعلمين، كما تناولت الدورة التدريبية الإطار المرجعي المشترك للغات ، بجانب دوافع تعلم اللغة المختلفة الدينية والثقافية والحضارية وغيرها. 

وأشارت الأستاذة الدكتورة حنان كريمة إلى أن  أهمية تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها بها تكمن في كونها لغة إعجاز و إيجاز، وهي التي أُنزل بها القرآن المعجز بلفظه ومعناه، كما أنها اللغة التي دُونَ بها الحديث النبوي الشريف، كما أنها تتمتع بأسلوب بياني يضفي عليها رونقا خاصا يميزها عن باقي اللغات الحية بشهادة دارسيها عربا كانوا أم مستشرقين.

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