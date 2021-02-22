بتكلفة 50 مليون جنيه.. محافظ دمياط تطالب بالالتزام بالبرنامج الزمني لإنهاء مشروع تغطية ترعة الخياطة |شاهد

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، خلال جولة لها اليوم، مشروع تغطية ترعة الخياطة والذى يأتى ضمن البرنامج القومى لتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لبنود البروتوكول المبرم بين وزارتى التنمية المحلية والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.





وشارك في الجولة المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بدمياط وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وجيهان حسين مدير عام منطقة الأبنية التعليمية و طارق بدوى مدير مديرية الطرق والنقل.





وناقشت "المحافظ" مع القائمين على المشروع من الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان، الخطوات و المعدلات التنفيذية لتغطية الترعة بطول كيلو و ١٥٠ متر مرورًا بقريتى البصايلة و الخياطة بتكلفة إجمالية للمرحلتين الأولى والثانية ٥٠ مليون جنيه ، مؤكد على ضرورة الانتهاء من هذه الأعمال وفقًا للبرنامج الزمنى المحدد لتحقيق الهدف من المشروع للحد من التلوث و الحفاظ على البيئة والصحة العامة.





ووجهت "محافظ دمياط" تعليماتها الى مديرية الطرق برصف الطريق بالتوازى مع أعمال التغطية، وتخطيطه وإنشاء أرصفة جانبية بالإضافة إلى إنشاء بالوعات لصرف مياه الأمطار بالطريق لتنسيق المنطقة بشكل حضارى.





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