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حوادث

ضبط تشكيل عائلى للاتجار فى المواد المخدرة بطوخ

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:01 م
ضبط تشكيل عائلى للاتجار
ضبط تشكيل عائلى للاتجار فى المواد المخدرة
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إبراهيم الهوارى
تمكنت مباحث القليوبية من القبض على عاطل وابنه لتكوينهما تشكيلا عصابيا فى الاتجار بالمواد المخدرة بطوخ وضبط بحوزتهما كمية من مخدر الإستروكس، جري  التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبسهما علي ذمة التحقيقات وإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي. 

تلقى فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بتردد شخصين علي دائرة المركز لترويج المخدرات علي عملائهما على نطاق واسع.

وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات والواقعة وتبين أن المتهمين هم "م. ط" عاطل وابنه "أ. م" بحوزتهما نصف كيلو من مخدر الإستروكس، ومبلغ مالى وهاتفي محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بالمضبوطات بقصد الاتجار والهاتف المحمول لتسهيل التواصل مع عملائه وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

من ناحية اخرى أصيب 6 أشخاص بحالات اختناق فى حريق شب فى منزل بكفر شكر بمحافظة القليوبية فيما تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على الحريق واخماد النيران وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز كفر شكر بنشوب حريق بمنزل بقرية كفر مروان دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية والمقدم محمد عماد رئيس مباحث المركز وجرى الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف للسيطرة على الحريق ومنع امتدادة للمنازل المجاورة.

وبالمعاينة تبين أن الحريق نتج عن ماس كهربائي بالمنزل ملك المواطن "الشحات.ع" واسفر الحريق عن إصابة 6 أشخاص بحالات اختناق.

كما أسفر الحريق عن حدوث بعض التلفيات بالمنزل ومحتوياته وجرى إسعاف المصابين في مكان الحادث وانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق ومعرفة اسباب نشوبه.
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