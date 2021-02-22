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تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. 9 أشياء ستحدث لك إذا لم توافق على سياسة الخصوصية في واتساب.. كيف تعرف أن حسابك في جوجل كروم مخترق؟

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:02 م
أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.


تعتبر لعبة Fortnite فورتنايت من أكثر ألعاب الفيديو فيديو شهرة وإمتاعا للاعبين، حيث حققت أرقاما قياسية منذ إنطلاقها وحتى الآن، سواء فى عدد اللاعبين الناشطين لها أو فيما يتعلق بالأرباح، إضافة إلى أنها لعبة مجانية، إلا أنه فى الفترة الأخيرة واجهت اللعبة عددا من الصعوبات الكبيرة، حيث قامت شركتا جوجل وآبل الأمريكيتين بحذفها نهائيا من على متجر التطبيقات الخاص بهما، لاختلافات تتعلق بكيفية إدارة الأرباح فى التطبيقات. 


سببت أزمة سياسة الخصوصية فى تطبيق الدردشة واتسآب WhatsApp ، مشكلات كبيرة منذ بداية الإعلان عنها مع بداية العام، وحتى الآن، الأمر الذى كلف التطبيق غضب أكثر من 400 مليون مستخدم في الهند قام عدد كبير منهم بحذف التطبيق. 


كشفت تسريبات سعر النسخة الجديدة من هاتف Galaxy A32 القادم من سامسونج، والذى سيأتى بتقنية الجيل الرابع للاتصالات 4G بدلا من النسخة السابقة التى تم إطلاقها الشهر الماضى، وجاءت بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G، حيث ستأتى النسخة  القادمة من الهاتف أرخص كثيرا من النسخة السابقة. 


يتربع موقع انستجرام Instagram الذى يقوم باستخدامه أكثر من مليار مستخدم شهريا، على تطبيقات مشاركة الصور على مستوي العالم كما يعتبر الأكثر نشاطا من قبل المستخدمين، حيث يقضى الأغلبية العظمى من مستخدميه أوقاتا طويلة فى استخدامه لمشاركة صورهم مع أصدقائهم. 


أصبحت خصوصية المستخدمين على جوجل كروم ، مصدر قلق متزايد كل يوم لدى العديد من المستخدمين، لأنها مرتبطة بشكل أساسي بالمعلومات الشخصية، مثل معلومات بطاقات الائتمان والعناوين الشخصية، حيث يعتبر جوجل كروم المتصفح الأكثر شهرة واستخداما.

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