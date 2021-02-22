مادلين طبر تنتهي من «روح» وتستعد لبرنامج تلفزيوني بالإمارات

انهت الفنانة مادلين طبر تصوير احدث اعمالها السينمائية بعنوان «روح» وهو فيلم روائي طويل ينتمي لنوعية الاثارة والرعب .





الفيلم يشاركها بطولته: تاتيانا، أحمد العمدة، هيثم محمد، وفاء قمر، أحمد عبدالعزيز أمين، صبري عبد المنعم، مي العسكري، إنتاج شركة اتحاد الإخوة جروب للمنتج احمد العمدة، وسيناريو وحوار خالد سليمان، ومن اخراج عمر العشري.





وقد صرحت الفنانة مادلين طبر ان الفيلم دخل حاليا مرحلة المونتاج ومن المقرر عرضه بعد موسم عيد الفطر المبارك ، واعربت مادلين عن سعادتها بالمشاركة في فيلم رعب لأول مرة مع مجموعة من الشباب الواعد وتتمنى ان تحوذ التجربة رضاء الجمهور حيث تجسد «مادلين» بالفيلم شخصية والدة الفنانة الشابة تاتيانا والتي تدور حولها احداث الفيلم.





وفي سياق اخر اعلنت الفنانة مادلين طبر عن تحضيرها لبرنامج تليفزيوني جديد، ستقوم بتقديمه خلال الفترة المُقبلة على قناة أبو ظبي الاماراتية بالتزامن مع قناة اخرى مصرية.





وقالت مادلين: أشعر بالاعتزاز للعمل الإعلامي في قناة «أبو ظبي» او اي قناة إماراتية، فهم أوائل من احتضنوا موهبتي في التقديم، اما قناة ابو ظبي تحديدا فهي شاشة طموحة بإدارتها ولها رؤية مُستقبلية،





واضافت مادلين: أنها سعيدة كون قناة أبو ظبي مؤخرا أعادت عرض اخر اعمالها الدرامية وهو مسلسل "الوجه الآخر" والذي لاقى نجاحا كبيرا اثناء عرضه سابقا على قناة سي بي سي المصرية.



