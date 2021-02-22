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مستشار بأكاديمية ناصر: أمريكا لها مصالح مع مصر في منطقة الشرق الأوسط.. فيديو

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:28 م
اللواء محمد زكى
اللواء محمد زكى الالفي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية
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محمود محسن
قال اللواء محمد زكى الالفي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إنه على مدار العقود الماضية كان هناك تعاون كبير في العديد من المجالات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية خاصة من المجال العسكري.

وأضاف الألفي خلال مداخلة هاتفية بفضائية إكسترا نيوز، أن مصر لها تعاون مع أمريكا في مستوى التسليح للقوات المسلحة المصرية والمساعدات العسكرية الأمريكية.

وتابع المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا أن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا لها مصالح مع مصر في منطقة الشرق الاوسط والقرن الافريقى والبحر الاحمر وشرق المتوسط.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم، الإثنين، الفريق أول "كينيث ماكينزي"، قائد القيادة المركزية الأمريكية، بحضور الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إضافةً إلى السفير "جوناثان كوهين"، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى القاهرة.
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