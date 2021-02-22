ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مدرب المحلة: الدوري أهم من الكأس.. ولم نستحق الفوز أمام سيراميكا كليوباترا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:55 م
غزل المحلة
غزل المحلة
Advertisements
محمد رشاد
قال خالد عيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، إن فريقه لم يقدم مستوى جيدا أمام سيراميكا كليوباترا الذي تفوق بنتيجة 2-صفر اليوم الإثنين في دور الـ32 لكأس مصر.

وأضاف عيد لاعب المحلة ومصر السابق لإذاعة الشباب والرياضة "لم نظهر بمستوانا أمام كليوباترا. أداء سيئ جدا ،تحسن الشكل بعد التبديلات ودخول مرمانا هدفين، لكن بشكل عام لا نستحق الفوز".

واستمر: "نعاني من غيابات بين الركائز الأساسية مثل حارس المرمى وفتحي مبروك، مما يؤدي إلى هزة في الفريق، خاصة أن اللاعبين معظمهم صغار السن ولم يعتادوا على ضغط المباريات، لذا فترة الراحة ١٠ أيام ستكون مفيدة".

وأتم: "الدوري أهم من بطولة الكأس، ولكن هذا لا يعني أننا لم نتطلع لتحقيق الفوز، إلا أن مستوانا لم يكن جيدا".

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للعرائس.. مصممة ديكور تقدم نصائح لمنزل عصري

تاريخ ألف عام .. حكاية شارع المعز قلب القاهرة

هاني الناظر يحذر من عادات تعرضك لـ كورونا