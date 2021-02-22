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سيارات

السعودية.. تحديد العدد المسموح لاستيراد السيارات من الخارج

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:02 م
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت المملكة العربية السعودية من خلال الجمارك عن الحد الأقصى المسموح به لاستيراد السيارات من الخارج المملكة، بعدما أثارت الجدل حول هذه النقطة من قبل أبناء المملكة والمقيمين بها من خارجها.


وأوضحت الجمارك السعودية أنه يُسمح باستيراد سيارتين سنويا، للمواطنين والخليجيين المقيمين بالمملكة، واستيراد سيارة كل 3 سنوات كحد أقصى للمقيمين من غير الخليجيين بالمملكة.


وكان هذا التوضيح بخصوص عدد من الأسئلة التى جاءت على الصفحة الرسمية للجمارك السعودية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، وكان أحد المغردين قد قال: "أنا طالب مبتعث وحابب انزل معاي سيارتين موديل ٢٠٢٠ ما هي الإجراءات؟ ".


أوضحت الجمارك في وقت سابق، أن المركبات الخاصة بالطلبة المبتعثين معفاة من شرط سنة الصنع (2016م)، على أن تكون الفترة بين صنع المركبة وامتلاكها خمس سنوات فأقل.


وأضافت الجمارك، أنه يلزم بأن يكون موديل المركبة المستعملة عند استيرادها لا يزيد على خمسة أعوام من سنة الشراء، على أن تكون المركبة مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ومعيار اقتصاد الوقود. وأوضحت أنه يتم احتساب الرسوم الجمركية 5% من قيمة المركبة وتحتسب ضريبة القيمة المضافة 15% على إجمالي قيمة المركبة مع الرسوم الجمركية.


وتابعت الجمارك السعودية أن المستندات الواجب تقديمها لإنهاء إجراءات استيراد المركبة تأتي كالتالى.

1 - مستند يثبت ملكية المركبة ( اصل الاستمارة أو شهادة منشأ مصدقة من الجهة المختصة بالنسبة للسيارات المستوردة من أمريكا وكندا والبريف بالنسبة للمستوردة من اوربا وشهادة التصدير بالنسبة للمستوردة من دول الخليج وما يعادلها بالنسبة للدول الأخرى )

2 - رخصة الإقامة

3 - مستند يوضح طريقة الدفع.

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