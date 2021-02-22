رسوم تسجيل العقارات حسب مساحتها.. تعرف على الأسعار

أكد جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقارى أنه تشجيعًا على إقبال المواطنين لتسجيل ما لديهم من عقارات فقد تم تخفيض رسوم التوثيق والشهر بناء على تعديلات القانون والذى نص فى المادة الأولى من أنه لا يجوز أن تتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه – بما فى ذلك تكلفة الأعمال المساحية – طبقا للأحكام المقررة قانونا مبلغ 2000 جنيه عن شهر كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية فى محرر أو قيد فى كل صحيفة وحدة عقارية فى السجل العينى.





وقال إنه بالنسبة للعقارات المبنية والأراضى الفضاء وما فى حكمها يتم فرض الرسوم التالية عند طلب تسجيل ملكيتها فى الشهر العقارى.





خمسمائة جنيه تفرض على الوحدة حتى مسطح 100 متر مربع





ألف جنيه تفرض على كل وحدة حتى مسطح 200 متر مربع





ألف وخمسمائة جنيه تفرض على كل وحدة حتى مسطح 300 متر مربع





بالنسبة للأراضى الزراعية والأراضى الصحراوية والأراضى البور خارج كردون المدن وما فى حكمها





خمسمائة جنيه رسوم على خمسة أفدنة





ألف جنيه رسوم على عشرة أفدنة





ألفا جنيه رسوم فيما جاوز عشرة أفدنة





ويتعدد الرسم بتعدد التصرفات أو الموضوعات أو الوحدات العقارية أو القيود فى صحيفة وحدة عقارية .





بالنسبة للأوراق الأخرى وفئات رسوم التوثيق والشهر:





عشرة جنيهات عن الورقة الأولى من المحررات المطلوب توثيقها ( الشهادات ) ، وخمسة جنيهات عن كل ورقة تالية.





خمسة عشر جنيها عن كل إشهاد من الشهادات الحالة المدنية وكل توكيل من التوكيلات المتعلقة بها ، والواردة بالجدول حرف (ج) المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964 المشار إليه.





عشرة جنيهات عن التصديق على كل إمضاء أو ختم ، فيما عدا التصديق على التوكيل الخاص بالمعاش فيكون الرسم خمسة جنيهات.





خمسة جنيهات عن كل صفحة تصور من المحررات والأوراق الأخرى التى يجوز الحصول على صورة منها ، وعن كل ورقة من الصور الخطية والشهادات والملخصات المطلوب استخراجها من السجلات والمحررات ومرفقاتها.





خمسة عشر جنيها عن كل صورة أو ملخص أو شهادة فى أمور الزوجية وما يتعلق بها ، ونفقات الأقارب مهما كان عدد أوراقها.





• خمسة عشر جنيها عن كل تأشير بهوامش السجلات والمحررات.





خمسة جنيهات للبحث فى السجلات والفهارس لاستخراج صورة أو شهادة أو ملخص للإطلاع ، ( الكشف النظرى ) وذلك عن كل إسم فى كل سنة، ويتعدد هذا الرسم بتعدد النواحى أو الأقسام فى المدة التى يشملها الكشف إن كان لكل ناحية فهرس مستقل، ويبدأ حساب السنة من اليوم الموضح فى الطلب، مع احتساب كسور السنة سنة كاملة.





عشرة جنيهات للإطلاع ( الكشف النظرى ) عن كل مادة يراد الإطلاع عليها فى مكاتب الشهر ومأمورياتها، ومكاتب التوثيق وفروعها.





ثلاثون جنيها عن انتقال الموثق خارج مكاتب التوثيق وفروعه، لتوثيق المحررات الرسمية أو للتصديق على التوقيعات فى المحررات العرفية، وذلك خلاف مصروفات الانتقال، ويتعدد هذا الرسم بتعدد المحررات ، ولو إتحد أصحاب الشأن، وإذا تعددت الموضوعات فى محرر واحد وكان لكل منها أثار قانونية مستقلة ، استحق رسم الانتقال كاملا عن أحدها ونصفه عن كل من الباقى.





خمسة عشر جنيها عن كل تأشير لإثبات التاريخ.





خمسة عشر جنيها عن كل ورقة من الأصل المطلوبة ترجمته.



