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رياضة

إبراهيم سعيد: وحيد قدم مباراة كبيرة أمام المريخ.. والسولية أفضل من توفيق

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:37 ص
إبراهيم سعيد
إبراهيم سعيد
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عبدالله هشام
قال إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق إن محمود وحيد ظهير أيسر النادي الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام المريخ السوداني في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف سعيد في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’  محمود وحيد قدم مباراة كبيرة بالنظر إلى ابتعاده عن المشاركات منذ فترة ، كما أتمنى البدء بعمرو السولية في وسط الملعب أمام سيمبا بدلًا من أكرم توفيق.

واختتم سعيد ، جونيور أجـايي لاعب مميز جدًا ولديه القدرة على التحكم في الملعب وعودته من الإصابة مكسب كبير للنادي الأهلي.
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