ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

4 وحدات إنقاذ لانتشال الغرقى.. 10 وفيات ومصابين في حادث غرق مركب الإسكندرية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:12 ص
10 وفيات ومصابين
10 وفيات ومصابين في حادث غرق مركب الإسكندرية
Advertisements
أحمد بسيوني
سادت حالة من الحزن الشديد بالإسكندرية بعد تعرض مركب يقل 17 شخصا للغرق، في الملاحات بمنطقة الهوارية ببحيرة مريوط بمنطقة الجراري أمام استاد برج العرب غرب محافظة الإسكندرية.

غرق مركب ببحيرة مريوط بالإسكندرية

وقال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن جميع جهود الأجهزة المعنية تتكاتف من أجل انتشال جثث الغرقى ونقل المصابين بحادث غرق أحد المراكب ببحيرة مريوط.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أنه فور ورود بلاغ يفيد بوجود حادث غرق مركب تم رفع درجة الاستعداد والطواريء بكافة قطاعات المحافظة للتعامل مع الحادث. 


جهود انتشال غرقى مركب الإسكندرية

وأوضح المحافظ أنه تم إتخاذ عدة من إجراءات عاجلة للتعامل مع الحادث منها؛ توجيه عدد ٤ وحدات إنقاذ لانتشال الغرقي والمصابين، وتخصيص ٤ مستشفيات بمحيط الحادث لنقل المصابين إليها، وتوفير عدد ٤ عربات اسعافات بموقع الحادث، بالإضافة إلى تواجد مديرية التضامن الاجتماعي وجميع الجهات المعنية لتوفير أى احتياجات في الحال. 

تفاصيل غرق مركب الإسكندرية
وقال المحافظ أنه من المعاينة المبدئية تبين أن جميع من كانوا علي المركب من أسرة واحدة استقلوا المركب للنزهة داخل البحيرة. وأضاف أن الحادث نتج عنه حتي الآن ٥ وفيات و٥ مصابين وتم نقلهم جميعا إلي مستشفى العامرية، وجاري البحث عن مفقودين.

وأشار محجافظ الإسكندرية إلي أنه لم يتم بعد تحديد عدد الغرقي أو المصابين بالحادث، مؤكدا أننا نتواجد مع الأهالي لمتابعة أعمال الإنقاذ والبحث التي ستستمر علي سطح البحيرة حتي الفجر، وعقب الفجر سيتم البحث في أعماق البحيرة.
4 وحدات إنقاذ لانتشال الغرقى.. 10 وفيات ومصابين في حادث غرق مركب الإسكندرية
4 وحدات إنقاذ لانتشال الغرقى.. 10 وفيات ومصابين في حادث غرق مركب الإسكندرية
4 وحدات إنقاذ لانتشال الغرقى.. 10 وفيات ومصابين في حادث غرق مركب الإسكندرية
4 وحدات إنقاذ لانتشال الغرقى.. 10 وفيات ومصابين في حادث غرق مركب الإسكندرية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد 5 أشهر.. إسدال الستار على جثة شادي عبدالله غريق شاطئ النخيل

انتشال 7 جثث فقط.. غرق مركب صيد غرب الإسكندرية.. تفاصيل

أول رد من محافظ الإسكندرية على حادث غرق مراكب الهوارية

مركب الموت بالإسكندرية.. انتشال 8 غرقى وتجهيز 4 مستشفيات ميدانية

ترشيحاتنا

كر وفر.. الإدارة المحلية بالبرلمان تطالب بتقنين أوضاع الباعة الجائلين

حفل زفاف .. أول تعليق من ابن شعبان عبد الرحيم على الصلح مع منار حمزة

أول رد من محافظ الإسكندرية على حادث غرق مراكب الهوارية

إيقاف هشام نصر رئيس اتحاد اليد لمدة عام

خاص.. كواليس إيقاف هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لليد

رئيس الوزراء يكلف المحافظين بالتعاون الكامل مع نواب البرلمان والعمل على حل مشكلاتهم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 وحدات إنقاذ لانتشال الغرقى.. 10 وفيات ومصابين في حادث غرق مركب الإسكندرية

150 نسخة فقط .. الوحش ريماك C TWO يعاود الانطلاق

بينها خاتم نادر.. سرقة مجوهرات أميرة عربية في لندن على يد خادمتها | صور