4 وحدات إنقاذ لانتشال الغرقى.. 10 وفيات ومصابين في حادث غرق مركب الإسكندرية

ببحيرة مريوط بمنطقة الجراري أمام استاد برج العرب غرب محافظة الإسكندرية. سادت حالة من الحزن الشديد بالإسكندرية بعد تعرض مركب يقل 17 شخصا للغرق، في الملاحات بمنطقة الهوارية





غرق مركب ببحيرة مريوط بالإسكندرية





وقال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن جميع جهود الأجهزة المعنية تتكاتف من أجل انتشال جثث الغرقى ونقل المصابين بحادث غرق أحد المراكب ببحيرة مريوط.





وأشار محافظ الإسكندرية إلى أنه فور ورود بلاغ يفيد بوجود حادث غرق مركب تم رفع درجة الاستعداد والطواريء بكافة قطاعات المحافظة للتعامل مع الحادث.









جهود انتشال غرقى مركب الإسكندرية





وأوضح المحافظ أنه تم إتخاذ عدة من إجراءات عاجلة للتعامل مع الحادث منها؛ توجيه عدد ٤ وحدات إنقاذ لانتشال الغرقي والمصابين، وتخصيص ٤ مستشفيات بمحيط الحادث لنقل المصابين إليها، وتوفير عدد ٤ عربات اسعافات بموقع الحادث، بالإضافة إلى تواجد مديرية التضامن الاجتماعي وجميع الجهات المعنية لتوفير أى احتياجات في الحال.





تفاصيل غرق مركب الإسكندرية

وقال المحافظ أنه من المعاينة المبدئية تبين أن جميع من كانوا علي المركب من أسرة واحدة استقلوا المركب للنزهة داخل البحيرة. وأضاف أن الحادث نتج عنه حتي الآن ٥ وفيات و٥ مصابين وتم نقلهم جميعا إلي مستشفى العامرية، وجاري البحث عن مفقودين.





وأشار محجافظ الإسكندرية إلي أنه لم يتم بعد تحديد عدد الغرقي أو المصابين بالحادث، مؤكدا أننا نتواجد مع الأهالي لمتابعة أعمال الإنقاذ والبحث التي ستستمر علي سطح البحيرة حتي الفجر، وعقب الفجر سيتم البحث في أعماق البحيرة.