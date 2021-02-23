العالم يجتمع في كلوب هاوس clubhouse.. كل ما تريد معرفته عن التطبيق الأشهر عالميا





وبدأ المستخدمون بالملايين يتوجهون للتسجيل في التطبيق بعد ضجة عالمية كبرى حول استخداماته وووجود شخصيات عامة ومشاهير حول العالم يتحدثون من خلاله في غرف شات مغلقة، واشتعل الفضول لدى الجميع لمعرفة ماهية التطبيق وكيفية التعامل من خلاله.





كيف يعمل تطبيق كلوب هاوس clubhouse ؟





تطبيق كلوب هاوس clubhouse عبارة عن غرف شات مغلقة يتم انشاءها بمعرفة أحد المسجلين في التطبيق كما يتم من خلالها توجيعه دعوات للانضمام بها للأصدقاء والمهتمين بنوع ومجال الغرفة.





يتيح التطبيق توفير خاصية التحدث من خلال متحدث واحد يمكنه تفعيل خاصية المايك والتي يتحكم فيها مسؤول أو منشئ الغرفة، ليتحدث للجميع ويجيب على تساؤلاتهم أو يفتح معهم نقاشا مطولا حول امر ما.





يتكون التطبيق من غرف كثيرة حيث يمكن لأي مستخدم إنشاء غرف حسبما شاء وإضافة من شاء إليها، وتكثر عليه غرف الشات المتخصصة والعامة وبدأ الأصدقاء وزملاء العمل وكل من تجمعهم اهتمامات موحدة يستخدمون التطبيق بكثافة من خلال تلك الغرف.





كيفية التسجيل في تطبيق كلوب هاوس clubhouse ؟





لا تتيح أجهزة الأندرويد التسجيل في تطبيق كلوب هاوس clubhouse وهو ما يؤرق الكثيرين من التعامل معه حيث يتوافر فقط على أنظمة IOS أي لمستخدي آيفون آيباد فقط.





كما أن تنزيل التطبيق والتسجيل عليه غير متاح حيث سستفاجأ بعد قبولك على التطبيق، والطريقة الوحيدة تتمثل في استقبال دعوة من أحد الأشخاص المسجلين ومن ثم تصبح من مستخدميه ولك الحق في دعوة الآخرين، حيث سيمنحك عدد معين من الدعوات يمكن توجيهها للأصدقاء.





لماذا اشتهر تطبيق كلوب هاوس clubhouse





قيل أن عددا من مشاهير العالم وأبرزهم إيلون ماسك ومارك زوكيربيرج استخدم التطبيق ودخلو في غرف مغلقة لتوجيه أحاديث مباشرة لآلاف المستخدين والرد على سؤالاتهم، وهي في حد ذاتها دعايا مليونية للتطبيق.





وتحدث بالفعل من خلال التطبيق مسؤولون ووزراء حول العالم وبدأ مسؤولون في منطقة الخليج استخدام التطبيق وعقد ندوات حوارية من خلاله مع المستخدمين.





من صاحب تطبيق كلوب هاوس clubhouse وما سعره ؟





أطلق التطبيق بأول دافيسون Paul Davison و روهان سيث Rohan Seth الموظف السابق في شركة جوجل، وقد حصلا على تمويل أولي لإطلاقه بقيمة 12 مليون دولار.





ويقدر خبراء التكنولوجيا سعر التطبيق في الوقت الحالي مليار دولار على الرغم من عدم فاعليته للأرباح ولا يدر مالا حتى الآن بسبب عد تفعيل أي إعلانات من خلاله.









بدأ المزاج العالمي لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يتجه نحو تطبيق جديد يمثل الصيحة في عالم السوشيال ميديا، فيما يعرف يتطبيق كلوب هاوس clubhouse.