تونس والجزائر تبحثان تطوير التعاون الثنائي في مجال السياحة

أعرب وزير السياحة التونسي الحبيب عمار، عن أمله في تطوير وتنويع أطر التعاون مع الجزائر؛ لاسيما في المجال السياحي، باعتبار أن السوق الجزائرية تعد أهم الأسواق الوافدة إلى تونس.





وأشار وزير السياحة - خلال لقائه بسفير الجزائر بتونس عزوز باعلال - إلى أن الحكومة التونسية قامت بتطوير مختلف المعابر الحدودية لتسهيل إجراءات دخول الجزائريين إلى تونس، وإلى أنها ستعمل خلال الفترة القادمة، بعد نهاية الأزمة الصحية، على تسهيل هذه العملية مع توفير كل مستلزمات الوقاية والمراقبة الصحية لضمان سلامة الطرفين الجزائري والتونسي.



