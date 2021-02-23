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أخبار العالم

العراق.. الأمن يداهم مقرات مجموعتين تتاجران بالمخدرات جنوبي بغداد

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:37 م
الأمن العراقي
الأمن العراقي
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أمينة الدسوقي
داهمت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الثلاثاء،  مقرات مجموعتين تتاجر بالمخدرات والقبض على جميع عناصرها جنوبي بغداد.


وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، فى بيان لها نقلته "السومرية نيوز"، إنه تكثيفا لجهودها في ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة وملاحقة تجار المخدرات والقبض عليهم وأثر معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد وشعبة الاستخبارات في الفرقة الحادية عشرة تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في لواء المشاة 42 استخبارات الفوج الثالث منه وبمشاركة قوة من اللواء أعلاه وأحد أفواجه من محاصرة مجموعتين مكونة من 6 أشخاص تتاجر بالمخدرات في منطقة الوردية قضاء المدائن جنوبي بغداد والاشتباك معهم والقبض على أفراد المجموعة الاولى البالغة 3 أشخاص.


وأضافت الاستخبارات العسكرية العراقية أنه تم ضبط بندقية كلاشنكوف ومسدس عيار 5 ملم ومادة كرستال معبأة بأكياس صغيرة بحوزتهم،  وباعتراف أحد العناصر عن وجود مخبأ آخر لمجموعة ثانية تتاجر بالمخدرات تم مداهمة مكان المجموعة الثانية وإلقاء القبض على أفرادها الثلاثة وتم ضبط بحوزتهم مادة الكريستال مع أدوات تعاطي.


وأكدت أنه تم تسليم المتاجرين مع المبرزات الجرمية إلى الجهات المختصة لإحالتهم للقضاء وفق أحكام المادة 28 مخدرات من قانون العقوبات العراقي.

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