ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رئيس وزراء البحرين: الدراسات البحثية لها دور كبير في مد جسور التواصل الحضاري بين الشعوب

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:04 م
البحرين
البحرين
Advertisements
أمينة الدسوقي
أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني على أهمية الدراسات البحثية كمرتكز لبناء الاستراتيجيات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة وتدعم الرؤى المشتركة لمختلف القضايا على جميع المستويات بما يحقق التطلعات المنشودة.

واوضح بن حمد آل خليفة ، وفقا لصحيفة الأيام البحرينية، دور الدراسات البحثية في مد جسور التواصل الحضاري والثقافي بين الشعوب، وتعزيز أسس الحوار بما يحقق التقدم والتطور للمجتمع، وإسهامها الفاعل كذلك في تشكيل الأسس التي تستند إليها التوجهات والاستراتيجيات نحو التنمية والأمن والاستقرار.

وأشار إلى مواصلة العمل على تعزيز الاهتمام بالدراسات البحثية بما يسهم في رفد منظومة البحث والتطوير و يحقق التقدم والنماء.

جاء ذلك لدى لقاء رئيس مجلس الوزراء البحريني، مع الدكتور جون تشمبان المدير العام والرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في الشرق الأوسط.

كما أشار بن حمد  بالتعاون القائم بين مملكة البحرين والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، وما حققه المعهد من نجاحات متواصلة في الإعداد والتنظيم لمنتدى حوار المنامة، بما أسهم في مواصلة تعزيز مكانة المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

من جانبه، أعرب المدير العام والرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في الشرق الأوسط عن شكره وتقديره لرئيس مجلس الوزراء، على ما يوليه من اهتمام بتعزيز التعاون بين مملكة البحرين والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد الاعتداء القطري على الصيادين.. اجتماع عاجل لمجلس الدفاع البحريني برئاسة ملك البلاد

بالطرق السلمية.. البحرين تدعو إلى إنهاء الصراعات الإقليمية

اجتماع بين مسؤول بحريني والقائم بأعمال السفارة الإسرائيلية لدى المملكة

ملك البحرين: دبلوماسيتنا تنطلق من المبادئ والقيم الإنسانية

وكيل وزارة الخارجية البحريني يجتمع مع القائم بأعمال سفير إسرائيل لدى المملكة

رئيس البرلمان العربي: الدبلوماسية البحرينية رفعت اسم المملكة على كافة المستويات

ترشيحاتنا

الأحد المقبل.. وزيرة الصحة توضح تفاصيل تلقي طلبات المواطنين للقاحات كورونا

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا

من سن 40 عاما.. الصحة تعلن موعد تسجيل المواطنين للحصول على لقاح كورونا.. فيديو

شائعات زواج شيما الحاج ومنذر رياحنة.. شاهد أول تعليق من الممثلة

بجوار المسجد النبوي بالمدينة المنورة.. إجراء سعودي عاجل

الشهر العقاري يكشف كيفية توثيق عقار مورث بعقد ابتدائي في التعديل الجديد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة .. الفرق بين أعراض البرد والإنفلونزا .. استوحي ديكور غرفة الأطفال من جيجي حديد

لكزس تطرح IS 500 إف سبورت الجديدة .. صور

بسبب فيسبوك .. تويوتا تعوض مالك سيارة FJ CRUISER بعد تحطمها في حادث بشع ..صور