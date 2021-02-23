رئيس وزراء البحرين: الدراسات البحثية لها دور كبير في مد جسور التواصل الحضاري بين الشعوب

أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني على أهمية الدراسات البحثية كمرتكز لبناء الاستراتيجيات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة وتدعم الرؤى المشتركة لمختلف القضايا على جميع المستويات بما يحقق التطلعات المنشودة.





واوضح بن حمد آل خليفة ، وفقا لصحيفة الأيام البحرينية، دور الدراسات البحثية في مد جسور التواصل الحضاري والثقافي بين الشعوب، وتعزيز أسس الحوار بما يحقق التقدم والتطور للمجتمع، وإسهامها الفاعل كذلك في تشكيل الأسس التي تستند إليها التوجهات والاستراتيجيات نحو التنمية والأمن والاستقرار.





وأشار إلى مواصلة العمل على تعزيز الاهتمام بالدراسات البحثية بما يسهم في رفد منظومة البحث والتطوير و يحقق التقدم والنماء.





جاء ذلك لدى لقاء رئيس مجلس الوزراء البحريني، مع الدكتور جون تشمبان المدير العام والرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في الشرق الأوسط.





كما أشار بن حمد بالتعاون القائم بين مملكة البحرين والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، وما حققه المعهد من نجاحات متواصلة في الإعداد والتنظيم لمنتدى حوار المنامة، بما أسهم في مواصلة تعزيز مكانة المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.



