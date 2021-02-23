ناجي قمحة: تركيا قطر وايران مثلث الشر في المنطقة.. ومصر أحبطت المخططات

قال أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إن لن ينسى الشعب المصري مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي المساندة للشعب المصري إبان ثورة 30 يوينو، مضيفا أن تنظيم الاخوان الارهابي كان يحكم البلاد بالوكالة بهدف مد السيطرة والنفوذ في المنطقة.





وأضاف قحمة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن تركيا قطر وايران مثلث الشر في المنطقة، مشيرا إلى أن مصر الدولة الوحيدة التي نجحت من مخطط الشر في المنطقة في عام 2013.





وأكد رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، أن الدولة المصرية نجحت في كل الملفات الداخلية والخارجية في عهد الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن مصر القلب النابض للأمة العربية عاد لينبض مرة أخرى.



