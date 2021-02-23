"التنمية المحلية" تكشف عن أرقام مبادرة "صوتك مسموع" لتلقي شكاوى المواطنين من الأمطار ..فيديو

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية ، إن وزارة التنمية المحلية تتابع جهود المحافظات في التعامل مع السيول والأمطار من خلال غرفة العمليات الرئيسية التابعة للوزارة والتي تربط 27 غرفة عمليات ببعضها البعض .
وأضاف خالد قاسم خلال مداخلة هاتفية في برنامج" اليوم " المذاع علي قناه " دى ام سى " ، محافظة الإسكندرية شهدت أمطار غزيرة منذ الساعة 4 صباحا ولكننا تعاملنا معها علي الفور من قبل أجهزة المحافظة وتم رفع تجمعات المياه على الفور .
واوضح أن بعض المحافظات المصرية تشهد انخفاض في درجات الحرارة مؤكدا اننا قمنا بعمل مبادرة تسمى " صوتك مسموع " للتعامل مع أي شكاوي من الأمطار ونتلقي الشكاوى على رقم واتس اب "01150606783 " او " 15330" .