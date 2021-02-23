ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

"التنمية المحلية" تكشف عن أرقام مبادرة "صوتك مسموع" لتلقي شكاوى المواطنين من الأمطار ..فيديو

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 06:32 م
شكاوى المواطنيين
شكاوى المواطنيين
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية ، إن وزارة التنمية المحلية تتابع جهود المحافظات في التعامل مع السيول والأمطار من خلال غرفة العمليات الرئيسية التابعة للوزارة والتي تربط 27 غرفة عمليات ببعضها البعض .

وأضاف خالد قاسم خلال مداخلة هاتفية في برنامج" اليوم " المذاع علي قناه " دى ام سى " ، محافظة الإسكندرية شهدت أمطار غزيرة منذ الساعة 4 صباحا ولكننا تعاملنا معها علي الفور من قبل أجهزة المحافظة وتم رفع تجمعات المياه على الفور .

واوضح أن بعض المحافظات المصرية تشهد انخفاض في درجات الحرارة مؤكدا اننا قمنا بعمل مبادرة تسمى " صوتك مسموع " للتعامل مع أي شكاوي من الأمطار ونتلقي الشكاوى على رقم واتس اب  "01150606783 " او " 15330" .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

متحدث التنمية المحلية يكشف حقيقة انهيار مبانى بالاسكندرية بسبب الأمطار ..فيديو

التنمية المحلية: القانون يفعل ضد أي موظف يستغل صلاحياته

التنمية المحلية: المحافظات استعدت جيدا للتعامل مع الأمطار

التنمية المحلية: إيقاف أعمال الملاحة بموانئ الإسكندرية والدخيلة والبرلس

التنمية المحلية: رفع درجة الطوارئ بالمحافظات.. وإيقاف أعمال الملاحة بميناء الإسكندرية والدخيلة والبرلس لحين تحسن الأحوال الجوية

التنمية المحلية توجه نصيحة هامة للمواطنين قبل بداية موجة الطقس السيئ ..فيديو

ترشيحاتنا

بعد فيديوهات عبد الناصر زيدان.. خالد الغندور: لن أعيب في خلق الله

وزير القوى العاملة: إضافة مهن العمالة غير المنتظمة لبطاقة الرقم القومي

أول تعليق من سميبا التنزاني بعد الفوز على الأهلي

الحبس عامين وغرامة 400 ألف جنيه لشيماء شاكر ومازن الطاهر في قضية الفيديوهات المخلة

طريقة رد الحقوق لأصحابها بدون خجل .. الإفتاء تكشف عنها.. فيديو

هل سمحت الصين بتفشي كورونا عمدا؟.. وثيقة مسربة عن الصحة العالمية تكشف مفاجآت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دفي نفسك وقوي مناعتك .. فوائد مذهلة لتناول البصارة في ظل الطقس البارد

رسميا .. إطلاق مرسيدس سي كلاس 2022 الجيل الجديد

خطفت أنظار الكل .. سعر وماركة ساعة عمرو دياب في إعلان العطر